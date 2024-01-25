Як схуднути і не набрати зайву вагу навіть при генетичнії схильності до повноти

Генетика людини, ймовірно, має найбільший вплив на те, чому і скільки вона їсть, розповів професор Джайлз Йо, головний науковий співробітник Інституту метаболізму Кембриджського університету, пише Business insider. Раніше ми публікували поради експерта, як психологічно налаштувати себе, щоб не переїдати.

ВІДЕО ДНЯ

Наша біологія впливає на масу тіла різними способами: від надання переваги солодкому над овочами до придушення або посилення апетиту під час стресу або через те, що одній людині потрібно більше їжі, щоб відчувати себе ситою і задоволеною, ніж іншій. Всі ці фактори означають, що для одних схуднути набагато важче, ніж для інших.

Але, за словами Йо, гени не визначають, хто буде худнути, а хто ні.

«Ваші гени не визначають, ким ви є. Вони задають набір можливостей, але ви можете щось з цим зробити».

Професор поділився порадами щодо здорового та стійкого схуднення, незалежно від ваших генів. Головна порада — знайти здорову дієту, якої ви зможете дотримуватися.

РЕКЛАМА

«Є дієти, які дуже добре працюють для одних людей, але абсолютно не впливають на інших. Або інші люди не можуть їх дотримуватися».

За його словами, будь-яка дієта, яка дозволяє поглинати менше калорій, допоможе вам схуднути, але він рекомендує більшості людей намагатися їсти більше білка, набагато більше клітковини і менше рафінованих вуглеводів.

РЕКЛАМА

Щоб схуднути, ви повинні відчувати дефіцит калорій, тобто спалювати більше калорій, ніж споживаєте. Але те, що ви їсте, має ще більше значення, оскільки кількість калорій на упаковці може вводити в оману. Калорії можуть сказати вам, скільки енергії міститься в їжі або напої, але нічого не говорять про його поживну цінність, яка є важливою. Наприклад, 200 калорій білка дозволять вам відчувати себе ситим набагато довше і забезпечать вас більшою кількістю поживних речовин, ніж 200 калорій шоколадного батончика з високим вмістом рафінованого цукру.

Так само кількість калорій, яку засвоює організм, залежить від того, що ми з'їли.

РЕКЛАМА

Хоча фізичні вправи дуже корисні для нашого здоров'я в цілому, насправді вони не є дуже хорошим інструментом для схуднення, частково через те, що важко спалити значну кількість калорій, а також через те, що вони залишають відчуття голоду.

Дослідження показують, що тренування складають лише близько 5% енергії, яку ми спалюємо за день, тоді як решту ми отримуємо від звичайного життя. Однак вони можуть бути корисними для того, щоб допомогти вам утримати вагу після того, як ви її скинули. Це відбувається тому, що коли ви втрачаєте вагу, рівень метаболізму — або кількість енергії, необхідної вашому організму для виконання основних функцій — падає, але коли ви тренуєтеся, він тимчасово знову підвищується.

За словами професора, якщо ви виявите, що фізичні вправи знижують рівень стресу, це також може допомогти вам не набирати вагу, якщо ви належите до тих, хто тягнеться до їжі, коли відчуває занепокоєння.

Люди хочуть схуднути з багатьох причин, але найпоширеніша мотивація — відповідати суспільним ідеалам краси. Однак у довгостроковій перспективі це може виявитися слабкою мотивацією і не обов'язково принесе користь вашому здоров'ю, каже доктор Йо. Натомість, на його думку, ми всі повинні намагатися більше зосередитися на своєму здоров'ї та багатьох відчутних перевагах здорового харчування та фізичних вправ, таких як покращення настрою, кращий сон та вищий рівень енергії.

Раніше повідомлялося, що названо суперфуд, від якого шаленіє світ.

150

Читайте нас у Facebook та Instagram