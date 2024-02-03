Відстань та швидкість потрібно обмежити: що важливо пам'ятати водію під час використання «запаски»

Автоексперти, які раніше давали поради щодо продовження «життя» шин, звертають увагу на те, що в хорошому стані має знаходитися і «докатка» — запасне колесо, зазвичай не розраховане на довготривалу експлуатацію.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише «Твоя машина», запаски призначені скоріше для тимчасового використання, а не для довгих поїздок. Перевищення швидкості 80 км/год не рекомендується.

Деякі автомобілі, особливо вантажівки та позашляховики, можуть мати повнорозмірні запасні колеса — вони міцніші і можуть долати великі відстані, але їх теж не слід використовувати довгий час. Загалом рекомендується проїжджати на запасному колесі не більше 80 км.

Обмеження пов'язане з тим, що запасні колеса можуть бути іншого розміру або мати іншу форму, що може призвести до перевантаження трансмісії. Це може позначитися на керованості та зчепленні автомобіля з дорогою. Запасні колеса погіршують зчеплення та керованість.

РЕКЛАМА

Водіям, змушеним поставити запаску, рекомендують не перевищувати швидкість 80 км/год, використовувати праву смугу та включати аварійні мигалки.

Особливо уважним потрібно бути за поганих погодних умов — дощу, снігу або сильного вітру. Якщо у вас є повнорозмірне запасне колесо, зверніть увагу на його технічний стан. Воно має бути в хорошому стані, а тиск — відповідати показнику, що рекомендується.

РЕКЛАМА

Про те, на що слід звертати увагу при заміні шин на зимові, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook