Скумбрія, запечена на солі в духовці: найпростіший рецепт, який під силу кожному

Скумбрія дуже проста в обробці та має щільне, досить жирне м'ясо. Тому вона відмінно підходить для приготування в духовці найрізноманітнішими способами. Фудблогерка Юлія Ковальчук пропонує найпростіший спосіб без клопоту — скумбрія, запечена на солі цілою тушкою. Рибка виходить дуже ніжною, помірно солоною. Вона смачна як гаряча, так і холодна. До речі, за таким рецептом можна готувати курку.

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Інгредієнти:

Свіжоморожена скумбрія — 2 шт.

Кам'яна сіль — 800 г

Покроковий рецепт можна побачити тут:

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт маринованої скумбрії, яка виходить смачнішою за червону рибу. А також розповідали, як засолити скумбрію лише за дві години — без оцту, води, цукру та без брудного посуду.

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