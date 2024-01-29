Смачні налисники з сиром: ніколи не набридають
Налисники з сиром — страва, улюблена з дитинства. У кожної людини свої критерії смаку. Хтось любить, щоб сир у начинці був солодким, а ще краще з додаванням родзинок, інші віддають перевагу трохи солонуватому сиру. Хтось любить налисники підрум'янені в духовці, политі вершковим маслом, хтось — зовсім нежирні. Ну, і звичайно, у всіх свої уявлення про ідеальний розмір налиснику — одним подобаються великі, іншим — мініатюрні.
Рецептом дуже смачних налисників поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт картопляних млинців із залишків пюре.
- Ці налисники сподобаються і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Раджу робити налисники маленькими.
Налисники з сиром
- Приготуємо тісто
- 70 г борошна
- 50 г крохмалю
- 250 г молока
- 1 яйце та 1 жовток
- Сіль
- 30 г цукру
Готуємо начинку
- 300 г сиру
- 1 жовток
- 60 г цукру
- 4 г ванільного цукру
Для тіста потрібно змішати зазначені інгредієнти і залишити його трохи постояти. У цей час готуємо начинку, змішавши всі зазначені компоненти. Смажимо налисники, наливаючи тісто на розпечену сковороду. Потім їх начиняємо. Подавати зі сметаною.
І смачного!
Нагадаємо рецепт американських панкейків — завжди м'яких, пишних і рум'яних.
Фото з альбому Елли Іванової130