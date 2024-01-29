Смачні налисники з сиром: ніколи не набридають

Налисники з сиром — страва, улюблена з дитинства. У кожної людини свої критерії смаку. Хтось любить, щоб сир у начинці був солодким, а ще краще з додаванням родзинок, інші віддають перевагу трохи солонуватому сиру. Хтось любить налисники підрум'янені в духовці, политі вершковим маслом, хтось — зовсім нежирні. Ну, і звичайно, у всіх свої уявлення про ідеальний розмір налиснику — одним подобаються великі, іншим — мініатюрні.

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Рецептом дуже смачних налисників поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт картопляних млинців із залишків пюре.

- Ці налисники сподобаються і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Раджу робити налисники маленькими.

Налисники з сиром Приготуємо тісто

70 г борошна

50 г крохмалю

250 г молока

1 яйце та 1 жовток

Сіль

30 г цукру Готуємо начинку РЕКЛАМА 300 г сиру

1 жовток

60 г цукру

4 г ванільного цукру

Для тіста потрібно змішати зазначені інгредієнти і залишити його трохи постояти. У цей час готуємо начинку, змішавши всі зазначені компоненти. Смажимо налисники, наливаючи тісто на розпечену сковороду. Потім їх начиняємо. Подавати зі сметаною.

І смачного!

Нагадаємо рецепт американських панкейків — завжди м'яких, пишних і рум'яних.

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Фото з альбому Елли Іванової

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