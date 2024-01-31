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Паштет із консервованої квасолі: ситно та смачно

22:31 2 лютого 2024
Паштет із консервованої квасолі

У рецептах із квасолею найпроблематичніше те, що її доводиться досить довго відварювати, якщо не замочити на ніч. Але в багатьох випадках виручає квасоля консервована. Її можна використовувати для приготування салатів і різних закусок.

Прекрасна ідея — приготувати паштет. Він вийде ніжний і ситний. Паштети люблять і дорослі, і діти. Ці ласощі можна приготувати і в будні, і для святкового столу. Спробуйте це зробити хоч раз — і ви захочете повторити ще й ще.

Рецептом страви з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Їжте цей паштет зі свіжим хлібом — це дуже смачно, — каже Елла Іванова. — Головне — готується ця страва швидко і просто. Коли гості на порозі, це чудова ідея для їхнього частування.

Паштет із квасолі

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  • 1 банка консервованої квасолі
  • 100 г плавленого сиру
  • 2 варених яйця
  • 1 зубок часнику
  • 2 столові ложки олії
  • Сіль і перець за смаком

З'єднуємо все і добре збиваємо в блендері. Намазуємо на хліб. Можна декорувати такий бутерброд свіжою зеленню — кропом чи петрушкою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт печінкового паштету з журавлинним желе.

Фото з альбому Елли Іванової

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