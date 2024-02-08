«А в чому, власне, причина?»: офіцер пояснив, чи мають блогери йти в армію

Речник Сухопутних військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш в інтерв’ю «Укрінформу» розповів, що негативно ставиться до блогерів, які під виглядом волонтерів їздять на Мальдіви, й впевнений, що вони теж повинні служити.

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«А чому ні? А в чому взагалі, власне, причина? Я вважаю, що мають, — зазначив Ілля Євлаш. — А чим вони відрізняються від усіх інших громадян? А чи мають журналісти йти в ТЦК? Я журналіст, я пішов у ТЦК, а яка різниця? Я знаю багатьох, яким це не заважає. Є люди, не буду називати, які, бувши у Збройних Силах, продовжують інфлюенсити, продовжують займатися своєю діяльністю, і волонтерською в тому числі, й це не є перешкодою».

Якщо якісь блогери роблять досить багато, збирають на дрони, мільйони донатять, якщо вони допомагають постійно, на зв’язку з бригадами, — Євлаш не проти такого.

«Якщо вони постійно працюють, неважливо де — головне, що ти робиш і наскільки ти віддаєшся, — каже він. — Тобто, якщо він зі свого цивільного життя робить дуже багато, і реально це виправдовується також іще тим, що, наприклад, він, якщо піде, не зможе, окей. Але в цілому, якщо я не йду в армію, тому що я блогер, я репости роблю — це важливо, звичайно, але це не є підставою. Ти репости можеш робити так само, перебуваючи в Збройних Силах, це не є прямо причиною».

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