Новий рік за східним календарем настане 10 лютого 2024. Це рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Дракон символізує владу, честь, благородство, успіх та удачу. А дерево, згідно східної традиції, вважається символом росту та розвитку. А де зростання та розвиток, там неодмінно і успіх. Зелений колір все це підсилює, означаючи розквіт. А ще рік Зеленого Дерев’яного Дракона віщує нові можливості у всьому.

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Цікаво, що дракон — єдина міфічна істота серед символів року. Чимало всесвітньо відомих мануфактур присвятили символу 2024 року свої вироби. Один з відомих виробників коньяку, наприклад, випустив лімітовану серію напоїв у пляшках із зображенням золотого дракона, а всесвітньо відома порцелянова мануфактура Lladro, роботи якої можна побачити в заснованому головним редактором «ФАКТІВ» Олександром Швецем першому в Україні Музеї фарфорових фігур, нещодавно випустила скульптуру східного дракона.

Не відстають і українські майстри хенд мейду. Наприклад, полтавська майстриня Юлія Котова присвятила Дракону цілу серію робіт, виконаних у техніці лакової мініатюри. Також раніше «ФАКТИ» писали про свічки-дракончики, створені українською декораторкою Олександрою Чалій.

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Юлія Котова, творчість якої відома не тільки в Україні, а й у інших країнах світу, розповіла про свої нові роботи на самоцвітах.

«Вважалося, що ці створіння могли жити тисячі років і володіли безмежною мудрістю»

- У східній культурі дракон — божественна істота, — говорить Юлія Котова. — Він втілює добрий прояв чоловічої сили — Ян. Також драконів тісно пов'язують з культом родючості, оскільки саме їх наділяли здатністю керувати опадами та і взагалі водою. Тому жоден ритуал викликання дощу не обходився без зображень дракона. Вважалося, що ці створіння могли жити тисячі років і володіли безмежною мудрістю. Якісь із них жили на небі, але були і ті, володіння яких знаходилися в морях та річках. А ще були підземні, які охороняли скарби, дорогоцінні метали та камені… Ці фантастичні істоти завжди притягували до себе увагу людей. І з плином століть ситуація не змінилася. Хтось мріє про силу, як у дракона, хтось — про мудрість, хтось -- про скарби… Рік 2024 — рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Отож, і у моїй творчості це знайшло відображення.

Дракотик на обсидіані, за словами майстрині, має характер бешкетника

— Розкажіть про драконів у вашій колекції робіт.

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- Почну, мабуть, з першого дракона на обсидіані. Коли почала працювати над ним, то хотіла створити якийсь новий образ дракона. І думаю, що в мене вийшло. Чимось він мені нагадує мого кота — такий же хитрий і бешкетний. А потім виявилося, шо не лише мені цей дракон схожий на кота. Тому пізніше у нього з'явилося ім'я — Дракотик.

Обсидіан, на якому створене зображення, називають каменем учителів. По суті це вулканічне скло, народжене полум'ям землі. А сам Дракотик насправді світиться лусочками сусального золота, як справжня вулканічна лава.

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— Казково гарно!

— Наступна робота — його братик. Теж Дракотик, але вже з крилами і не на обсидіані, а на житомирському лабрадориті. Цей Дракотик, хоч і схожий на свого брата, але має зовсім інший характер. Він мрійник з крилами. Лабрадорит — вікно у інший світ, а Дракотик запрошує глядача у подорож, щоб відкрити таємниці драконів.

А цей дракон з крилами — справжній мрійник

— Так цікаво, що не відірвати погляду. У кожного дракона свій характер, як у людини. Неймовірно…

— Це справді так. А далі вже йдуть серйозні дорослі дракони-хранителі. Червоний дракон зображений на житомирському лабрадориті. Він називається «Хранитель життя». Це мама, яка охороняє своє майбутнє потомство. Дуже символічна робота, оскільки ми часто сприймаємо життя як щось звичайне і незначне, але ж це не так, бо воно крихке, як яєчна шкаралупа, і може обірватися так само легко, як і зародилося.

Червоний дракон—хранитель життя

«Досить часто для оздоблення лакових мініатюр я використовую сусальне золото»

— І ще один дракон -- «Хранитель скарбів», зображений на унікальному камені, Це спил натурального африканського малахіту. Дракона вдалося вписати в природний візерунок каменю. Він створений із застосуванням всього двох фарб — білої і чорної. Все інше — природний колір каменю. Дракон написаний прозорими і напівпрозорими мазками і завдяки цьому він ніби «вживлений» у камінь. Золоті монети — це справжнє золото. Досить часто для оздоблення лакових мініатюр я використовую сусальне золото. Це у кілька разів тонша за людську волосину фольга з дорогоцінного металу 965-ї проби. Тобто скарб у цього дракона справжній.

Хранитель скарбів — одна з кращих робіт майстрині

— Кожен самоцвіт по-своєму особливий. А чим цікавий малахіт?

— Його зелений колір та вишукані неповторні візерунки заворожують. А ще кажуть, що малахіт володіє захисними властивостями і оберігає свого господаря від наврочення та злого слова, поглинає весь негатив, не допускаючи його дії на людину.

— Яка робота найскладніша?

— Червоний дракон — «Хранитель життя». Тут я використала контраст червоний-чорний-білий. Житомирський лабрадорит став втіленням підземного світу, затишною, безпечною печерою для матері та її майбутнього потомства. На даний момент ця робота, у сенсі роботи із сусальним золотом, найбільш кропітка. Кожна лусочка на тілі дракона сяє завдяки цьому дорогоцінному металу. Процес роботи над кожним з драконів особливий. Це наче магія, таїнство. Все починається з ідеї та підбору каменю, а потім в хід ідуть все моє вміння, олійні фарби і сусальне золото.

«Я дуже люблю флюорити, бо творчим людям вони дарують потік натхнення»

— Юліє, над чим працюєте зараз?

- Над драконом на флюориті. Я цей образ добре відчуваю, але ще не розумію. Іноді треба, щоб пройшло трохи часу, щоб трансформувати відчуття і розуміння. Цей дракон білий. Таких у мене ще не було. Поєднання кольорів підказала сама природа, оскільки дракон давно був захований у візерунках самоцвіту. Я дуже люблю флюорити, бо творчим людям вони дарують потік натхнення.

Юлія Котова: «У кожного мого дракона свій характер»

— Образ дракона присутній у творчості багатьох всесвітньо відомих митців. Які роботи ваші улюблені та чому саме?

- Мені дуже подобаються роботи англійських художників Лінди і Роджера Гарлендів. Якщо ми говоримо про драконів «західного зразку», то вишуканіших, ніж у Роджера і Лінди я не бачила. Якщо ж ми говоримо про східних драконів, то тут я просто обожнюю роздивлятися автентичні вишивки, порцеляну, татуювання іредзумі (мистецтво японського татуювання, що характеризується особливим стилем нанесення — Авт.), живопис гунбі (гунбі або «ретельний пензель» — техніка реалістичного китайського живопису — Авт.). Логічно шукати образ східного дракона саме на Сході, бо саме звідти вони родом і саме там про них все знають.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстринею Тетяною Ребекевшою: «Слоненя — символ удачі та процвітання».

Фото з альбому Юлії Котової

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