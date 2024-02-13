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Легкі тарталетки з джемом: ідеально до Дня закоханих

20:16 14 лютого 2024
тарталетки з джемом

Спечіть легкі тарталетки з джемом, і вони миттєво стануть сімейною улюбленою стравою — до того ж, ви зможете приготувати їх менш ніж за пів години, якщо використаєте готове тісто, пише BBC Goodfood. Свій рецепт тарталеток пропонує веселий стоматолог з Тернополя.

Інгредієнти:

  • 250 г звичайного борошна, плюс додатково для посипання
  • 125 г вершкового масла, охолодженого та нарізаного кубиками, плюс додатково для змащення форми
  • 1 середнє яйце
  • 1 стручок ванілі, вишкребти насіння (за бажанням)
  • 100 г джему, фруктового сиру або мармеладу — на ваш вибір

Приготування:

Покладіть борошно, вершкове масло і дрібку солі в миску і розітріть їх разом кінчиками пальців (або можна подрібнити ці інгредієнти в кухонному комбайні, якщо він у вас є). Коли суміш стане схожою на свіжі панірувальні сухарі, додайте яйце і насіння ванілі, якщо використовуєте, за допомогою столового ножа. Додайте 1 ст. л. холодної води, а потім почніть збирати тісто в одну грудку руками — намагайтеся не вимішувати його занадто сильно. Додайте ще 1 ст. л. води, якщо тісто не злипається, але намагайтеся не додавати більше. Загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.

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Розігріти духовку до 200°С/180°С. Змастити маслом форму для тарталеток, потім притрусити робочу поверхню борошном. Розгорніть і розкачайте охолоджене тісто, а потім за допомогою прямої або рифленої круглої формочки виріжте 12 кружечків, достатньо великих, щоб вирівняти отвори у формі. Викладіть у кожну з них 1−2 чайні ложки обраної вами начинки і, за бажанням, виріжте маленькі сердечка з тіста (ідеальний варіант для Дня Святого Валентина) і прикріпіть їх зверху.

Випікайте 15−18 хвилин або до золотистого кольору, поки начинка не почне пузиритися. Залиште на кілька хвилин охолоджуватися у формі, а потім обережно перекладіть на решітку, щоб повністю охололи.

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Нагадаємо кілька рецептів тарталеток від красуні-блогерки з чарівним голосом.

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