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Яблучно-грушевий крамбл — швидкий десерт від Ольги Мартинівської до Дня святого Валентина

18:05 13 лютого 2024
Яблучно-грушевий крамбл

Відома кулінарка Ольга Мартинова порадила приготувати до святкового столу на День Валентина яблучно-грушевий крамбл.

«Щось там бігають всі, шукають, що готувати до дна закоханих. Я трохи цинік в цьому сенсі, романтик давно вийшов з чату! Мій рекомендасьйон — замовте щось, або сходіть в ресторан, або зрештою готуйте щось дуже легке і швидке і скоріше переміщайтеся в ліжко та займайтеся сек… ой, — коханням ;))) толку більше буде! Як варіант швидкого рецепту — яблучно — грушевий крамбл», — написала вона.

Інгредієнти (на 3 людини):

— 1 велике зелене яблуко
- 1 велика груша

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Спосіб приготування:

— почистили, змочили соком лимону/лайму, нарізали кубиком. Додали 1 ст л цукру без гірки, ванілі або іншого ароматного продукту — кориця, цедра апельсину, лаванда, імбир… будь що

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— формочки для запікання змастіть маслом і присипте трішки цукром. Наповніть форми фруктами. Це до речі можуть бути заморожені вишні чи інші ягоди.

— зверху засипаємо власне крамблом:
50 гр цукру
50 гр масла кубиком
50 гр борошна
50 гр мигдалевого чи фундучного борошна (можна самому перебити горіхи в пудру в кавомолці)

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— всі інгредієнти змішайте швидко, щоб утворилася крихта. Крихту закиньте в морозилку на 10 хв. Тоді краще хрумтітиме після запікання.

— закиньте в духову шафу на 20 хв за температури 200 С.

«Куштуйте теплим з кулькою ванільного морозива», — порадила кулінарка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати чизкейк «Перші поцілунки». Він буде вельми доречним на святковому столі.

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