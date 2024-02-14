Має потужні протиракові властивості: чому корисно споживати хурму

Хурма, яку фахівці радять обов’язково включити до свого зимового меню, — унікальна завдяки великій кількості поживних речовин, мінералів, вітамінів, антиоксидантів та біологічно активних сполук, пише healthifyme.com. Вона багата на вітаміни А і С, харчові волокна та антиоксиданти, що робить її цінним доповненням до збалансованого раціону. Завдяки своєму потенціалу підтримувати здоров'я травлення, зміцнювати імунну систему та допомагати контролювати вагу хурма стала гарним вибором для людей, які піклуються про своє здоров'я та шукають не лише смак, але й користь.

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100 г хурми містять 32% рекомендованої добової норми вітаміну А. Він допомагає підтримувати та покращувати зір, виробляти білок родопсин в очах. Крім того, вільні радикали можуть викликати пошкодження клітин в оці та навколишніх тканинах. Тому, щоб запобігти цьому, необхідно споживати продукти, багаті на антиоксиданти. Антиоксиданти, такі як вітамін С, каротиноїди та флавоноїди, можуть зменшити кількість вільних радикалів в організмі. Таким чином, вони можуть запобігти потенційному пошкодженню очей.

Хурма багата на клітковину. Харчові волокна допомагають уповільнити всмоктування глюкози та вуглеводів у кишківнику. Це може запобігти підвищенню рівня глюкози в крові. Тому хурма є корисним перекусом для людей з діабетом.

Крім того, дослідження показало, що бета-каротин, який міститься в хурмі, знижує ризик розвитку діабету. Інші біологічно активні молекули, такі як флавоноїди, дубильні кислоти та антоціани, також допомагають знизити ризик діабету. Ці біологічно активні молекули запобігають окислювальному стресу в організмі. Ці фактори сприяють зміцненню здоров'я організму та зниженню ризику розвитку діабету.

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Хурма знаходить застосування як засіб від проблем зі шкірою. Наприклад, прищі, рубці, плями, нерівномірна пігментація та екзема. Ці властивості хурми зумовлені її протизапальними властивостями, антиоксидантами та біологічно активними сполуками, що містяться в ній.

Хурма — чудове джерело антиоксидантів, таких як вітамін С. Крім того, вона містить велику кількість вітаміну А та флавоноїдів. Ці сполуки мають протизапальну дію. Це означає, що вони допомагають зменшити запалення в нашому організмі. Запалення — це захисний механізм організму для боротьби з інфекціями.

Фрукт має потужні протиракові властивості. Вони можуть зменшити ріст і поширення багатьох видів раку. Наприклад, дослідження свідчить про цитотоксичну дію екстрактів хурми на клітинні лінії колоректального раку. Це означає, що біологічно активні сполуки хурми можуть вбивати ці ракові клітини і запобігати їхньому поширенню.

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Хурма може бути корисним доповненням до плану контролю ваги з кількох причин. По-перше, вона містить мало калорій та жирів, але при цьому має приємний солодкий смак, що робить її більш здоровою альтернативою висококалорійним закускам. По-друге, хурма є хорошим джерелом харчових волокон, які сприяють відчуттю ситості та зменшують ризик переїдання.

Важливо зазначити, що, хоча хурма і є суперпродуктом, переїдання цього фрукту може призвести до надмірного споживання клітковини, що може спричинити закреп.

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Фахівці радять вживати й манго, цей фрукт також допомагає підтримувати здоров’я, зокрема, поліпшує зір.

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