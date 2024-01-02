Допоможе підтримувати зір: переваги манго для здоров’я

Цей тропічний фрукт освіжає і смакує, і, як і більшість рослинних продуктів, має великі поживні переваги, пише BBC Good food. Манго є хорошим джерелом захисних сполук з антиоксидантними властивостями, на які також багата хурма, ці рослинні хімічні речовини включають галотаніни та мангіферин. Обидві речовини були вивчені на предмет їхньої здатності протидіяти окислювальному стресу, пов'язаному з повсякденним життям і впливом токсинів.

ВІДЕО ДНЯ

Як і в інших рослинних продуктах, багато з цих сполук містяться в шкірці та під нею. Дослідження, присвячене вивченню шкірки манго, показало, що вона може відігравати певну роль у запобіганні ожирінню завдяки хімічним речовинам, що містяться в ній. Дослідження показало, що люди з хронічними запорами, які їли манго протягом 4-тижневого періоду, відчули значне поліпшення своїх симптомів, частково завдяки вмісту клітковини, але, можливо, і завдяки іншим сполукам, що містяться у фрукті. Цікаво, що листя мангового дерева також має потенційну протидіарейну активність.

Дослідження на тваринах показало, що у мишей з ожирінням, які сиділи на дієті з високим вмістом жирів, покращилася мікрофлора кишечника після того, як до їхнього раціону додали манго. Дослідження припускають, що це могло статися завдяки поліфенолам, захисним сполукам, таким як гало-таніни, що містяться у фрукті. Фітохімічні речовини манго також вивчали на предмет їх гастропротекторної дії, пропонуючи як протизапальні, так і антиоксидантні властивості для травної системи, і навіть можуть допомогти зменшити запалення при таких станах, як виразковий коліт.

Манго містить достатню кількість вітамінів А і С. Вітамін С бере участь у формуванні колагену — білка, який слугує каркасом для шкіри, зберігаючи її пружність. Вітамін С є одним з найважливіших антиоксидантів, що відіграє захисну роль від шкідливого впливу навколишнього середовища; дефіцит вітаміну С може вплинути на загоєння ран і збільшити кількість дрібних і глибоких зморшок. Наше волосся також потребує вітаміну С як для вироблення колагену, так і для засвоєння заліза — важливого мінералу, необхідного для росту волосся. Вітамін А необхідний для росту всіх клітин, у тому числі шкіри та волосся, і деякі дослідження показують, що він може мати потенційний захисний ефект проти ознак старіння. Однією з ключових ролей вітаміну А є його участь у виробленні шкірного сала — маслянистої речовини, яка зволожує нашу шкіру та шкіру голови.

РЕКЛАМА

Помаранчева м'якоть манго говорить нам про те, що вона багата на каротиноїди, які підтримують здоров'я очей. Зокрема, вони містять лютеїн і зеаксантин — два каротиноїди, які відіграють важливу роль у сітківці ока, захищаючи її від сонячного світла та синього світла, випромінюваного цифровими пристроями. Лютеїн і зеаксантин особливо корисні в боротьбі з ознаками вікової дегенерації жовтої плями.

Якщо у вас немає алергії, манго, як правило, вважається безпечним для більшості людей, якщо його включати в різноманітний, збалансований раціон. Однак у деяких чутливих людей від дотику до фрукта може виникнути контактний дерматит.

РЕКЛАМА

Якщо ви великий любитель манго, то нагадаємо рецепт приготування цього екзотичного фрукту з гарбуза.

РЕКЛАМА

76

Читайте нас у Facebook та Instagram