Салат Шопський з бринзою від шефа Люлько: поєднує в собі простоту та неймовірний смак (відео)

Салат Шопський веде свою назву не від популярного нині шопінгу, а від сиру, який люблять шопи — невеликий народ у західній Болгарії. А приготований з таким сиром та бринзою салат не менш популярний і тій частині країни, ніж капусняк на Полтавщині, чи цибульники за рецептом баби Єльки у Кіровоградській області.

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Про спосіб приготування популярного салату розповів шеф-кухар Микола Люлько.

Базові інгредієнти для салату: помідори, болгарський перець, огірок, фіолетову цибулю, маслини та бринзу. Заправляється салат гірчично-лимонним дресінгом.

Приготування:

Все овочі промити та обсушити. Цибулю нарізати кільцями. Інші овочі нарізати грубими шматочками.

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Бринзу натерти на великій тертці.

Для гірчично-лимонного дресінга зняти терткою з лимона цедру. Вичавити сік. Потім цедру лимона та сік разом з усіма іншими інгредієнтами, окрім діжонської гірчиці, перебити блендером. Додати діжонську гірчицю, перемішати.

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Викласти підготовлені овочі у салатник та розкласти маслини. Полити салат гірчично-лимонним дресінгом (140 мл) та посипати тертою бринзою.

Нагадаємо, відома кулінарка Ліза Глінська на день Валентина запропонувала приготувати гарний мусовий торт зі смаком рожевого вина та малини — «Малинове серце».

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