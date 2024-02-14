Мусовий торт «Малинове серце» зі смаком рожевого вина та малини від Лізи Глінської: ідеальна смакота на День закоханих

Відома кулінарка Ліза Глінська любить готувати смаколики, які нікого не залишають байдужими.

Не могла вона, звичайно, не порадувати своїх шанувальників і на День закоханих, запропонувавши їм приготувати оригінальний торт у вигляді «сердечка».

ВІДЕО ДНЯ

Красивий мусовий торт зі смаком рожевого вина та малини має назву «Малинове серце».

Торт «Малинове серце»

Кокосовий бісквіт:

90 г білка (3 шт.)

60 г цукру (З ст. л. без гірки)

30 г кокосової стружки (дрібної) (5 ст. л. без гірки)

40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)

20 г борошна (1 ст. л.)

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Мус на рожевому вині

200 г напівсолодкого рожевого вина (1 склянка)

10 г желатину (2 ч. л. з гіркою) + 50 мл води

60 г білка (2 шт.)

60 г цукру (З ст. л. без гірки)

200 мл вершків (жирністю 30−35%)

Винний мармелад з малиною:

150 г малини (замороженої, цілої)

20 г цукру (1 ст. л. без гірки)

150 мл напівсолодкого рожевого вина (¾ склянки)

8 г желатину (1 ч. л. з гіркою +1 ч. л. без гірки) + 40 мл води

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Приготування:

Кокосовий бісквіт:

Збиваємо міксером білок до утворення пишної піни.

Додаємо цукор та продовжуємо збивати до стійких піків.

Змішуємо кокосову стружку, цукрову пудру та борошно.

Додаємо сухі інгредієнти до збитого білку. Обережно перемішуємо лопаткою, щоб маса лишилася повітряною.

Беремо металеву розʼємну форму у вигляді серця, розміром 21×20, висотою 6,5 см.

Змащуємо форму олією та викладаємо пергамент на дно та борти.

Перекладаємо у форму тісто, розрівнюємо.

Випікаємо бісквіт у розігрітій до 175 градусів духовці з конвекцією, приблизно 20 хв.

Готовий бісквіт лишаємо у формі до повного охолодження.

Коли бісквіт охолонув, знімаємо борт форми, накриваємо бісквіт пергаментом, перевертаємо та обережно знімаємо пергамент, на якому він випікався.

Перекладаємо бісквіт на презентаційну тарілку.

Ставимо борт форми. Між бортом та бісквітом має бути ацетатна плівка.

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Приготуємо мус на рожевому вині:

Змішуємо желатин з водою кімнатної температури. Лишаємо його на 10−15 хвилин.

Вино доводимо до кипіння, можна прокипʼятити 1−2 хвилини.

До гарячого вина додаємо підготовлену желатинову масу. Перемішуємо, щоб желатин розчинився.

Збиваємо білок та цукор до максимально стійких піків.

Збиваємо вершки до мʼяких піків.

Змішуємо тепле вино з меренгою та додаємо збиті вершки. Перемішуємо вінчиком або силіконовою лопаткою.

Виливаємо мус на бісквіт, розрівнюємо та ставимо в холодильник на дві години.

Приготуємо винний мармелад з малиною:

Змішуємо желатин з водою кімнатної температури, залишаємо на 10−15 хвилин.

Змішуємо вино з цукром, доводимо до кипіння. Можна прокипʼятити 1−2 хвилини.

Гаряче вино обʼєднуємо з желатиновою масою.

Додаємо заморожену малину і дуже швидко викладаємо шар мармеладу на стабілізований мус.

Ставимо торт в холодильник ще на три години.

Дістаємо торт, знімаємо форму, прибираємо ацетатну плівку та смакуємо.