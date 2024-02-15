«Класне доповнення до будь-якої страви»: домашній сирний крем від суперфіналістки «МастерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом шинки з курятиною, розповіла, як приготувати смачний домашній крем-сир з мінімуму інгредієнтів.

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«Він чудово підійде до ваших ранкових тостів та стане класним доповненням будь-якої страви», — пише Рябенко на своїй сторінці у соцмережах та детально розповідає про процес приготування.

Інгредієнти:⠀ Сметана 30% - 300 г;

Йогурт класичний — 280 г;

Лимонний сік — 1−1,5 ч. л;

Сіль — 1 ч.л. Приготування: РЕКЛАМА Всі інгредієнти змішати.

Взяти пусту миску, на неї встановити сито і застелити марлею, складеною в кілька шарів.

Вилити молочну масу і закрити марлею.

Зверху поставити прес (можна використати банку з водою) і відправити в холодильник на 12 годин.

Раніше рецептом домашнього сиру з йогурту ділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Фото — скріншот

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