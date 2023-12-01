Домашній сир із йогурту: чарівне перетворення

Не випадково кулінарів часто порівнюють із чарівниками. Іноді, маючи в холодильнику один продукт, ви можете отримати з нього інший. Це стосується, наприклад, приготування домашнього сиру з натурального йогурту. Маючи намір приготувати сир, запасіться марлею і, звісно, терпінням. На кухні без нього не обійтися.

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Такий сир ідеальний для сніданку, його можна використовувати для приготування улюблених ласощів.

Рецептом домашнього сиру з йогурту поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати домашнє згущене молоко. Його переваги в тому, що він натуральний, що дуже важливо для здоров'я. А смак, на думку, кулінарки взагалі неймовірний. Домашня їжа є домашня — і з цим не посперечатися.

- Йогурт використовуйте натуральний, без добавок, — каже кулінарка Елла Іванова. — Перелийте йогурт у каструлю. Поставте на плиту на маленький вогонь на хвилин 20. Потім охолодіть і процідіть через марлю. Поставте в холодильник на ніч. Вранці подавайте сир з улюбленим конфітюром, медом або фруктами. Прикрасьте ласощі за бажання і можливості м'ятою.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт різдвяного сирного штолена.

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Фото з альбому Елли Іванової

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