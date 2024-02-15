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У російському Бєлгороді заявили про «приліт» по ТЦ та жертви (фото, відео)

13:09 15 лютого 2024
Пошкоджений ТЦ у Білгороді

У Бєлгородській області росії, з території якої постійно б'ють по Харківщині та обласному центру балістикою, заявили про атаку з повітря, «прильоти» та жертви.

Місцевий губернатор Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом «ППО працювала по 14 повітряними цілями» — інформація про наслідки на землі уточнюється. Заявляється про п'ятьох загиблих у самому Бєлгороді, серед яких дитина, та 18 поранених, 5 з яких — діти.


У Бєлгороді різні руйнування виявлено у семи приватних домоволодіннях: вибиті вікна, пошкоджено покрівлі та паркан. У п'яти багатоквартирних будинках у кількох квартирах вибито вікна, близько 5 автомобілів пошкоджено уламками. У мережі опублікували фото «шматка ракети», яка впала у місті.

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Також пошкоджено магазин — відео з ТЦ вже виклали у мережу — та територія одного з промислових підприємств.

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У Бєлгородському районі в селі Шагарівка є пошкодження двох приватних домоволодінь та автомобіля.

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Згодом повідомлялося, що кількість жертв та постраждалих збільшилася до 9 та 20 відповідно.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 лютого росія завдала масштабного ракетного удару по Україні — сигнал повітряної тривоги звучав у більшості областей. А в самій росії був «приліт» безпілотника по нафтобазі в Курській області.

Фото зі сторінки Гладкова

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