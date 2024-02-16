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Вальдорфський салат за рецептом Марини Боржемської: ідеальна страва для жінок на дієті

9:25 16 лютого 2024
Вишукана подача страви

Цей салат отримав свою назву на честь готелю Waldorf-Astoria у Нью-Йорку. Більше ста років тому ця страва прикрашала столи на благодійному балу, присвяченому дитячій лікарні Святої Марії. З тих часів страва зазнала змін, і оригінальний рецепт, який складався з яблук, селери та майонезу, розширився ще на кілька компонентів — виноград і волоські горіхи.

Зараз страва пропонується людям, які дотримуються принципів здорового харчування, або дотримуються дієти. Одну з варіацій пропонує відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Підготуйте такі інгредієнти:

  • виноград — 100 г;
  • солодке яблуко — 150 г;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • селера — 80 г;
  • листя салату — декілька штук;
  • йогурт — 3 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • перець — щіпка.

Спосіб приготування

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В мисці змішайте 3 столові ложки йогурту, 1 столову ложку лимонного соку, ¼ чайної ложки солі і дрібку перцю.

Наріжте яблуко так, щоб вам було зручно їсти його разом з іншими інгредієнтами.

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Два стебла молодої селери вимийте і наріжте кружечками.

Для гармонії кольорів в салаті рекомендується використовувати яскравий виноград (краще використовувати виноград без кісточок).

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За бажанням додаємо волоські горіхи та листя салату — їх варто просто порвати руками.

Змішуємо всі інгредієнти та смакуємо.

Нагадаємо також про іншу здорову страву від пані Марини — ватрушки зі шпинатом та сиром.

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