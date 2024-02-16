Вальдорфський салат за рецептом Марини Боржемської: ідеальна страва для жінок на дієті
Цей салат отримав свою назву на честь готелю Waldorf-Astoria у Нью-Йорку. Більше ста років тому ця страва прикрашала столи на благодійному балу, присвяченому дитячій лікарні Святої Марії. З тих часів страва зазнала змін, і оригінальний рецепт, який складався з яблук, селери та майонезу, розширився ще на кілька компонентів — виноград і волоські горіхи.
Зараз страва пропонується людям, які дотримуються принципів здорового харчування, або дотримуються дієти. Одну з варіацій пропонує відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Підготуйте такі інгредієнти:
- виноград — 100 г;
- солодке яблуко — 150 г;
- волоські горіхи — 100 г;
- селера — 80 г;
- листя салату — декілька штук;
- йогурт — 3 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль — ¼ ч. л.;
- перець — щіпка.
Спосіб приготування
В мисці змішайте 3 столові ложки йогурту, 1 столову ложку лимонного соку, ¼ чайної ложки солі і дрібку перцю.
Наріжте яблуко так, щоб вам було зручно їсти його разом з іншими інгредієнтами.
Два стебла молодої селери вимийте і наріжте кружечками.
Для гармонії кольорів в салаті рекомендується використовувати яскравий виноград (краще використовувати виноград без кісточок).
За бажанням додаємо волоські горіхи та листя салату — їх варто просто порвати руками.
Змішуємо всі інгредієнти та смакуємо.
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