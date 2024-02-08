Ватрушки зі шпинатом та сиром від Марини Боржемської: починаємо готуватись до літа зимою

Відома тренерка Марина Боржемська з шоу «Зважені та щасливі» продовжує ділитися з українцями секретами здорового харчування та тренувань, щоб усі були у чудовій формі, навіть незважаючи на стрес через часті обстріли та зимовий авітаміноз.

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Насамперед зірка заявила, що в останній місяць зими потрібно не обмежувати себе у виборі продуктів, а, навпаки, розширювати раціон. Ті корисні овочі і фрукти, які ви вживали у грудні та січні, можна готувати і надалі. Йдеться про різні коренеплоди та заморожені овочі, але також у меню слід додати свіжу зелень, яка скоро почне з'являтися на полицях магазинів або на ринку.

«Також зараз не завадять складні вуглеводи, які містить гречка, овочі, неочищений коричневий рис. Не відмовляйтесь від круп, бобових, цільнозернового хлібу. У цих продуктах ваш організм черпає багато корисних речовин, як наприклад, рослинний білок», — додала Марина в одному з своїх акаунтів у соціальній мережі.

Тренерка запропонувала страву, яка дозволить вгамувати голод та не набрати зайву вагу. Називається вона ватрушки зі шпинатом та сиром.

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Інгредієнти:

Для тіста:

- яйце

- сир знежирений — 100 гр

- борошно — 40 гр (рисове)

- розпушувач, сіль

Для начинки:

- шпинат заморожений-200 гр

- сир м'який 0% - 100 гр

- сир — 20 гр (моцарела)

- крохмаль — 5 гр

- сіль, спеції

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Приготування:

Змішати всі інгредієнти для тіста та залишити у холодильнику на 5−10 хвилин.

Шпинат розморозити та віджати від рідини. Змішати з сиром та спеціями.

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З тіста сформувати 6 кружечків, зверху викласти начинку, сир й защипнути краї. Можна прикрасити кунжутом.

Випікати 20−25 хвилин у духовці при 180 градусах.

Крім того, тренерка показала, яких результатів можна досягти збалансованим харчуванням та тренуваннями.

І порадила не чекати літа з ідеальними умовами для тренування, а починати робити вправи зараз, адже навіть у спекотну пору року наші мрії та реальність можуть не співпадати.

А небезпека може чатувати у зовсім неочікуваних місцях.

Раніше Марина Боржемська також поділилася рецептом холодного супу, який буде у нагоді у спеку.

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