«Ідеальний» печінковий торт від фудблогерки Катерини Мовчан — соковитий та неймовірно смачний
Фудблогерка Катерина Мовчан запропонувала свій варіант рецепту печінкового торту.
«Печінковий торт. Здавалось, що може бути простіше, але я довго доводила рецепт до того смаку, який я уявляла в своїй голові. І ось він — ідеальний, соковитий і надзвичайно смачний», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
Для печінкових млинців:
- 700 г свинячої печінки (або іншої до смаку);
- 2 яйця;
- 260 мл молока;
- 50 мл рослинної олії;
- 100 г борошна;
- сіль та цукор — за смаком.
Для крему:
- 1 велика цибулина;
- 2 середні моркви;
- 2 плавлених вершкових сирків;
- 2 зубці часнику (можете більше за бажанням);
- 4 ст. л майонезу;
- кріп, сіль та перець — смаком.
Для декору:
- 4 зварених яйця.
Приготування:
- Печінку перекручуємо на мʼясорубку через дрібну сіточку. В перекручену печінку додати яйця, молоко, олію, борошно, сіль та перець. Все гарно вимісити.
- Гарно розігріваємо сковорідку і смажимо тоненькі млинці. Смажимо на сухій сковорідці, гарно розподіляючи по поверхні черпак печінкового тіста. Смажимо з двох сторін по 4−5 хвилин.
- Цибулю ріжемо кубиком, а моркву натерти на терці. Обсмажити овочі на вершковому маслідо мʼякості, приблизно 10−12 хвилин, періодично перемішуючи.
- В миску висипаємо засмажку, додаємо часник та плавлені сирочки. Гарно перебиваємо блендером до однорідної маси.
- В перебиту масу додаємо майонез, мілко порізаний кріп, сіль, перець та гарненько перемішуємо.
- Збираємо торт: на тарілку ставимо кільце та кладемо млинець, промазуємо 1 столовою ложкою крему і накриваємо іншим млинцем. Повторюємо з усім кремом та млинцями. Останній шар має бути крему. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 2 години.
- Знімаємо кільце, розрізаємо торт. Приступаємо до декору: жовтки і білки розділяємо та натираємо на терці. Білками прикрашаємо стінки, а зверху притрушуємо жовтками.
Раніше своїм рецептом печінкового торту, для прикращання якого використали гранатові зернята, поділилася авторка каналу «Закарпатська господиня» Ольга Салкай.
Фото — скріншот99
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