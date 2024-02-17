Фудблогерка Катерина Мовчан запропонувала свій варіант рецепту печінкового торту.

«Печінковий торт. Здавалось, що може бути простіше, але я довго доводила рецепт до того смаку, який я уявляла в своїй голові. І ось він — ідеальний, соковитий і надзвичайно смачний», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Для печінкових млинців: 700 г свинячої печінки (або іншої до смаку);

2 яйця;

260 мл молока;

50 мл рослинної олії;

100 г борошна;

сіль та цукор — за смаком. Для крему: РЕКЛАМА 1 велика цибулина;

2 середні моркви;

2 плавлених вершкових сирків;

2 зубці часнику (можете більше за бажанням);

4 ст. л майонезу;

кріп, сіль та перець — смаком. Для декору: 4 зварених яйця. Приготування: РЕКЛАМА Печінку перекручуємо на мʼясорубку через дрібну сіточку. В перекручену печінку додати яйця, молоко, олію, борошно, сіль та перець. Все гарно вимісити.

Гарно розігріваємо сковорідку і смажимо тоненькі млинці. Смажимо на сухій сковорідці, гарно розподіляючи по поверхні черпак печінкового тіста. Смажимо з двох сторін по 4−5 хвилин.

Цибулю ріжемо кубиком, а моркву натерти на терці. Обсмажити овочі на вершковому маслідо мʼякості, приблизно 10−12 хвилин, періодично перемішуючи.

В миску висипаємо засмажку, додаємо часник та плавлені сирочки. Гарно перебиваємо блендером до однорідної маси.

В перебиту масу додаємо майонез, мілко порізаний кріп, сіль, перець та гарненько перемішуємо.

Збираємо торт: на тарілку ставимо кільце та кладемо млинець, промазуємо 1 столовою ложкою крему і накриваємо іншим млинцем. Повторюємо з усім кремом та млинцями. Останній шар має бути крему. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 2 години.

Знімаємо кільце, розрізаємо торт. Приступаємо до декору: жовтки і білки розділяємо та натираємо на терці. Білками прикрашаємо стінки, а зверху притрушуємо жовтками.

Раніше своїм рецептом печінкового торту, для прикращання якого використали гранатові зернята, поділилася авторка каналу «Закарпатська господиня» Ольга Салкай.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

99

Читайте нас у Facebook