38.17 / 38.73 41.17 / 41.90
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Не боюся росії»: глава уряду Естонії шокувала заявою

13:19 20 лютого 2024
Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає російський ордер на її арешт спробою кремля дискредитувати її з огляду на можливу високу посаду в Європейському союзі, пише n-tv.de.

«Це робиться для того, щоб залякати мене й перешкодити мені приймати рішення, які я б прийняла в іншому випадку, — каже Кая Каллас, одна з найпалкіших прихильниць України й найгостріших критиків росії. — Але це російський сценарій, це не дивно, і ми не боїмося».

У Брюсселі подейкують, що Кая Каллас може стати новим керівником зовнішньої політики ЄС. За її словами, спекуляції щодо її політичного майбутнього, очевидно, підживлюють агресію росії проти неї.

росія оголосила Каллас у розшук за нібито ворожу поведінку і «осквернення історичної пам'яті». В Естонії в останні роки були демонтовані пам'ятники на честь битви радянських солдатів у Другій світовій війні. У той час Естонія була анексована Радянським Союзом.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Естонія заявила, що буде тренувати українських солдатів.

РЕКЛАМА

Читайте також: У всьому винна росія: Естонія побудує на східному кордоні 600 бункерів

РЕКЛАМА

309

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тигр

Водоліям — грошові надходження, а Левам — результативні переговори: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день доброго Тигрулі-симпатюлі

Підсніжники роботи керамофлористики Вікторії Міщенко

«Побачивши у Facebook мої підсніжники, одна пані присоромила мене: мовляв, навіщо видаю справжні квіти за фарфорові», -- майстриня Вікторія Міщенко

Російський військовий

Розстріл поранених військових в Авдіївці: Лубінець розповів подробиці та назвав прізвища загиблих

люди

Дітей ухилянтів хочуть позбавити права вступати до вишів: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту