«Не боюся росії»: глава уряду Естонії шокувала заявою

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає російський ордер на її арешт спробою кремля дискредитувати її з огляду на можливу високу посаду в Європейському союзі, пише n-tv.de.

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«Це робиться для того, щоб залякати мене й перешкодити мені приймати рішення, які я б прийняла в іншому випадку, — каже Кая Каллас, одна з найпалкіших прихильниць України й найгостріших критиків росії. — Але це російський сценарій, це не дивно, і ми не боїмося».

У Брюсселі подейкують, що Кая Каллас може стати новим керівником зовнішньої політики ЄС. За її словами, спекуляції щодо її політичного майбутнього, очевидно, підживлюють агресію росії проти неї.

росія оголосила Каллас у розшук за нібито ворожу поведінку і «осквернення історичної пам'яті». В Естонії в останні роки були демонтовані пам'ятники на честь битви радянських солдатів у Другій світовій війні. У той час Естонія була анексована Радянським Союзом.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Естонія заявила, що буде тренувати українських солдатів.

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