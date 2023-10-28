Джордж і Амаль Клуні закликають розслідувати військові злочини росії в Україні

Наприкінці жовтня Фонд Клуні за справедливість (The Clooney Foundation for Justice, CFJ), засновниками якого є Джордж Клуні, який підтримав Україну і закликав світ знищити ПВК «Вагнер», і його дружина Амаль, звернувся до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням провести розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями в Україні.

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Організація звернулася до німецьких органів юстиції, оскільки у законодавстві ФРН закріплено принцип універсальної юрисдикції, що дозволяє проводити кримінальне розслідування за фактом злочинів, скоєних за межами Німеччини та незалежно від громадянства підозрюваних чи потерпілих.

Група міжнародних юристів та слідчих, які працюють у рамках ініціативи фонду CFJ Docket, збирає докази злочинів російських військових на території України. Як йдеться у заяві, команда Docket готова надати докладні матеріали, які доводять, що росіяни скоїли в Україні «воєнні злочини та масові звірства». Фонд Клуні представляє інтереси жертв «у їхньому прагненні справедливості».

«Наша команда витратила півтора року на те, щоб опитати свідків, провести польові роботи, проаналізувати документи, вивчити супутникові знімки, прийняти рішення про найкращий юридичний підхід і підготувати до процесу жертв і сім'ї», — заявила Аня Нейстат, директорка з правових питань групи Docket.

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Усі позови, за її словами, супроводжуються докладним аналізом відповідних норм міжнародного права ФРН. Аналогічні досьє передано до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) для підтримки зусиль МКС щодо притягнення вищого керівництва росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Поки що Фонд Клуні підготував три справи. Перша стосується невибіркової ракетної атаки на курорт на Одещині влітку 2022 року. Удару було завдано надзвуковими ракетами Х-22. Х-22 є одними з найменш точних та найбільш руйнівних в арсеналі російської армії. В результаті загинули 22 мирні жителі й ще 40 отримали тяжкі поранення.

У другій справі проходять командири російських сухопутних військ, які незаконно затримали, катували та стратили чотирьох осіб у Харківській області під час окупації частини її території з березня по вересень 2022 року. Ця скарга подана спільно з Truth Hounds, провідною українською правозахисною організацією.

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Підозрюваними у третій справі є командири російських підрозділів, причетні до цілої низки злочинів, включаючи страти, тортури, сексуальне насильство, мародерство, скоєні під час окупації частини Київської області у березні 2022 року.

Якщо німецька влада визнає подані докази проти конкретних винних переконливими, вона може розпочати кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних, що дозволить заарештувати їх, екстрадувати та притягнути до відповідальності. Ордери на арешт можуть бути виконані в інших країнах за межами Німеччини через системи Європолу та Інтерполу. МКС також може видавати ордери на їхній арешт.

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Нагадаємо, російський президент володимир путін, ордер на арешт якого раніше видав суд у Гаазі, визнаний Парламентською асамблеєю Ради Європи диктатором, а росія — диктатурою.

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