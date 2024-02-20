Соус мрії: свіжий, яскравий, з багатою палітрою смаку
Соус доповнює страви, як аксесуари доповнюють вбрання. Майонез, кетчуп, сирний соус та десятки інших різновидів сьогодні можна купити практично у будь-якому супермаркеті. Але свіжий домашній соус дуже відрізняється від магазинного — і в цьому ніхто не сумнівається.
Рецептом соусу зі свіжої зелені поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ця страва і соус гарний, і як заправка для салату, і як намазка на хліб, — каже Елла Іванова. — Приготуйте його та переконайтесь у цьому самі. Неймовірну свіжість соусу додасть селера. Цукор можна замінити медом.
Соус зі свіжої зелені
- 100 г петрушки
- Перчик чилі
- Пару гілочок базиліка
- Сіль
- Цукор
- 2−3 столові ложки олії
- Сік лимона
- 1−2 зубки часнику
- 2 стебла селери
Зелень подрібнити і збити в блендері, додавши сіль, цукор, олію та сік лимона (або винний оцет). Доповнити соусом улюблений салат і скибочку свіжого хліба з хрусткою скоринкою.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової80
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