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Соус мрії: свіжий, яскравий, з багатою палітрою смаку

22:32 20 лютого 2024
Соус мрії

Соус доповнює страви, як аксесуари доповнюють вбрання. Майонез, кетчуп, сирний соус та десятки інших різновидів сьогодні можна купити практично у будь-якому супермаркеті. Але свіжий домашній соус дуже відрізняється від магазинного — і в цьому ніхто не сумнівається.

Рецептом соусу зі свіжої зелені поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ця страва і соус гарний, і як заправка для салату, і як намазка на хліб, — каже Елла Іванова. — Приготуйте його та переконайтесь у цьому самі. Неймовірну свіжість соусу додасть селера. Цукор можна замінити медом.

Соус зі свіжої зелені

  • 100 г петрушки
  • Перчик чилі
  • Пару гілочок базиліка
  • Сіль
  • Цукор
  • 2−3 столові ложки олії
  • Сік лимона
  • 1−2 зубки часнику
  • 2 стебла селери

Зелень подрібнити і збити в блендері, додавши сіль, цукор, олію та сік лимона (або винний оцет). Доповнити соусом улюблений салат і скибочку свіжого хліба з хрусткою скоринкою.

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Смачного!

Раніше відома кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ефектної закуски — бутерброди-сердечка зі шпротною намазкою. А Тетяна Литвинова та українська королева краси Ангеліна Усанова приготували ідеальну веганську заміну хліба — булочки з бобів-маш.

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Фото з альбому Елли Іванової

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