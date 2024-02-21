«Навіщо ці чвари і сварки»: Wellboy зізнався, чи доведеться йому відробляти 300 тисяч доларів

Співак Wellboy (справжнє ім’я Антон Вельбой) вперше після судових розбірок та примирення з продюсером розкрив подробиці співпраці та розповів про роботу на нових умовах. Свій демарш він назвав дитячим та імпульсивним вчинком, на який вплинули «сторонні особи». Антон каже, що зараз конфлікт з лейблом Papa Music повністю вичерпано і вони змогли домовитися про комфортні умови для кожної сторони.

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«Вирішили примиритися, тому що мені складно самому і їм без мене складно. І варіантів інших не було. Навіщо ці чвари і сварки. Ми сіли подумали й вирішили продовжувати працювати і робити так, як ми домовилися», — поділився Антон в інтерв'ю ЖВЛ.

За словами співака, вони підписали новий договір, за яким тепер працюють як партнери, але попередній контракт все ж доведеться відпрацювати. Так само він відпрацює концерти, про які домовлялася його тимчасова команда. Антон каже, що його прихильники не мають відчувати на собі наслідки внутрішніх непорозумінь.

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«Взагалі можна сказати, що ми працюємо без договору. Ми просто домовилися і все. Тобто старий відпрацьовую, бо він у мене на сім років. І ще залишилося чотири чи три… Але на інших умовах трошечки з точки зору відсотків, і з точки зору співпраці, команди й творчих моментів. Бо мені головне, щоб комфортно працювати», — розповів Антон.

Він також зізнався, чи доведеться відпрацьовувати 300 тисяч доларів боргу перед лейблом за незаконне виконання пісень без дозволу Papa Music. Він каже, що вирішили це питання мирно. І ці кошти йому виплачувати не доведеться.

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Нагадаємо, навесні 2023 року Wellboy заявив про припинення співпраці з лейблу Papa Music. На такий крок компанія відреагувала санкціями проти артиста та судовим позовом, який співак зрештою програв. Він втратив право на свій образ, пісні, соціальні мережі. Після тривалих перемовин артист і лейбл підписали новий договір і продовжили співпрацю.

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Подібна історія сталася з Віталієм Козловським та продюсером Ігорем Кондратюком. Співак програв суд та винен чималу суму грошей.

Фото: instagram.com/a.wellboy

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