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Салат із буряком і зеленим горошком: смачно так, що не відірватися

22:24 16 лютого 2024
Салат з буряком та зеленим горошком

Бурякові салати мають насичений смак. Для їх приготування потрібно заздалегідь відварити буряк. Щоб зробити це швидше, обирайте маленький. Також можна очистити великий буряк і порізати на кілька частин та відварити — це теж пришвидшить процес.

Рецептом салату з буряка та консервованого зеленого горошку поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Такий салат підійде і для святкового столу, і для буднів.

- Приготуємо простий і смачний салат, — каже Елла Іванова. — Він сподобається і вам, і вашим рідним та близьким.

Буряковий салат із зеленим горошком

  • 1 відварений буряк
  • 1 банка консервованого горошку
  • 200 г філе оселедця
  • 1 цибулина
  • Зелена цибуля

Для заправки

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  • 2 столові ложки олії
  • Сіль (за смаком)
  • Цукор (за бажанням)
  • 1 чайна ложка оцту
  • Перець

Відварений охолоджений буряк натерти на тертці, додати зелений горошок і шматочки оселедця, а також ріпчасту і зелену цибулю. Заправити заправкою з олії, оцту, солі та цукру.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт бурякового салату з дуже смачною заправкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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