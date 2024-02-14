Салат із буряком і зеленим горошком: смачно так, що не відірватися

Бурякові салати мають насичений смак. Для їх приготування потрібно заздалегідь відварити буряк. Щоб зробити це швидше, обирайте маленький. Також можна очистити великий буряк і порізати на кілька частин та відварити — це теж пришвидшить процес.

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Рецептом салату з буряка та консервованого зеленого горошку поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Такий салат підійде і для святкового столу, і для буднів.

- Приготуємо простий і смачний салат, — каже Елла Іванова. — Він сподобається і вам, і вашим рідним та близьким.

Буряковий салат із зеленим горошком 1 відварений буряк

1 банка консервованого горошку

200 г філе оселедця

1 цибулина

Зелена цибуля Для заправки РЕКЛАМА 2 столові ложки олії

Сіль (за смаком)

Цукор (за бажанням)

1 чайна ложка оцту

Перець

Відварений охолоджений буряк натерти на тертці, додати зелений горошок і шматочки оселедця, а також ріпчасту і зелену цибулю. Заправити заправкою з олії, оцту, солі та цукру.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт бурякового салату з дуже смачною заправкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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