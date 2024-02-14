Салат із буряком і зеленим горошком: смачно так, що не відірватися
Бурякові салати мають насичений смак. Для їх приготування потрібно заздалегідь відварити буряк. Щоб зробити це швидше, обирайте маленький. Також можна очистити великий буряк і порізати на кілька частин та відварити — це теж пришвидшить процес.
Рецептом салату з буряка та консервованого зеленого горошку поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Такий салат підійде і для святкового столу, і для буднів.
- Приготуємо простий і смачний салат, — каже Елла Іванова. — Він сподобається і вам, і вашим рідним та близьким.
Буряковий салат із зеленим горошком
- 1 відварений буряк
- 1 банка консервованого горошку
- 200 г філе оселедця
- 1 цибулина
- Зелена цибуля
Для заправки
- 2 столові ложки олії
- Сіль (за смаком)
- Цукор (за бажанням)
- 1 чайна ложка оцту
- Перець
Відварений охолоджений буряк натерти на тертці, додати зелений горошок і шматочки оселедця, а також ріпчасту і зелену цибулю. Заправити заправкою з олії, оцту, солі та цукру.
І смачного!
Нагадаємо рецепт бурякового салату з дуже смачною заправкою.
Фото з альбому Елли Іванової168
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