«Цитрусова троянда»: нереально красивий та смачний пиріг з тіста філо

Ті, хто любить випічку з листкового тіста, добре знайомі з тістом філо, з яким дуже легко працювати, всього лише додавши тепле вершкове масло. З ним просто виходять солодкі пироги, або ж домашні роліні.

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Кулінарні вигадниці ж запропонували рецепт свого пирога, який назвали «Цитрусовою трояндою» — за його вигляд.

Потрібні продукти:

заморожене тісто філо — 12 листів;

масло вершкове 73% - 150 г;

яйця — 3 штуки;

сметана — 200 г;

цедра лимона — 30 г;

цукор і будь-які заморожені ягоди — за смаком.

Приготування

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На початку один лист тіста філо слід змастити теплим вершковим маслом, накрити другим, і так далі, сформувавши троянду. Викласти у змащену форму для запікання.

Змастити маслом та запікати 15 хвилин за 170 °C.

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Для заливки сметану треба поєднати з яйцями, цукром та цедрою, перемішати до однорідності. Цим кремом залити пиріг, додати ягоди та запікати ще 30 хвилин.

Нагадаємо також болгарський рецепт сирної баниці, яка теж готується на основі тіста філо.

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