путіна висміяли за участь у випробувальному польоті бомбардувальника

За повідомленнями пропагандистських російських агентств, диктатор володимир путін, якого Байден вважає «божевільним сучим сином», взяв участь у польоті стратегічного ядерного бомбардувальника. Це був короткий випробувальний політ, повідомляють ЗМІ країни-окупантки.

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Бомбардувальник був модернізованим Ту-160М, який відомий в НАТО під кодовою назвою «Блекджек». Бомбардувальник дальньої дії має екіпаж з чотирьох осіб і може нести дванадцять крилатих ракет або дванадцять ядерних ракет малої дальності.

Російське телебачення показало кадри, як військовий літак Ту-160М злітає зі злітно-посадкової смуги авіабудівного заводу у російському місті Казань.

«Це дійсно новий літак, багато в чому новий. Він простіший в управлінні. Це видно навіть неозброєним, непідготовленим оком», — сказав путін групі журналістів після приземлення.

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За повідомленнями пропагандистських інформаційних агентств, путін провів 30 хвилин на борту стратегічного бомбардувальника, який є частиною ядерного арсеналу росії. Це модернізована версія літака, розробленого Радянським Союзом за часів холодної війни. Очевидна демонстрація сили відбулася всього за два дні до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Самі ж росіяни не сильно оцінили «геройство» путіна й залишили у соцмережах коментарі, що це «він особисто готується летіти до України виконувати бойові завдання». Бо, як ми знаємо, останні тижні російським пілотам «щастить» завдяки відмінній роботі Повітряних сил України.

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У свою чергу експерт Defense Express Іван Киричевський додав, що путіну показували виробництво стратегічних бомбардувальників Ту-160М на потужностях авіазаводу в Казані, де можуть ремонтувати і Ту-22М3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сказав Зеленський в інтерв’ю Fox про страх Заходу перед путіним, втратах ЗСУ та коли закінчиться війна в Україні.

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