Любить японську кухню: ЗМІ розповіли про ресторан, який відвідує Меган Маркл у США

У Лос-Анджелесі є безліч суші-ресторанів, але до Asanebo Japanese Gourmet знаменитості повертаються знову і знову. З моменту відкриття у 1991 році цей заклад здобув постійних прихильників, серед яких — зірки Голлівуду та члени королівської родини Великобританії. Днями Меган Маркл, яка нещодавно поділилася рецептом улюблених спагетті, приєдналася до подруги за вечерею в улюбленому суші-ресторані Лос-Анджелеса, пише People.

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Ресторан, який отримав зірки Мішлен у 2008 та 2009 роках, приваблює клієнтів лаконічним дизайном інтер'єру та широким меню. Закладом володіє його ж шеф-кухар Тецуя Накаохас, який пропонує омакасе — страви авторської подачі суші, або а-ля-карт, включаючи різноманітні страви з яловичини вагю, класичні макі та сашимі з щоденного улову риби.

Під час прогулянки Маркл і Террі Вуд, виконавчий продюсер Harpo Productions Опри Вінфрі, і виконавчий продюсер подкасту Маркл Archetypes повечеряли за кутовим столиком в ресторані.

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«Меган була у доброму гуморі протягом вечора», — розповідає джерело People про її візит, додаючи, що вона замовила багато саке.

Леді Гага і Бейонсе також відвідали це японське місце, за словами джерела. Хоакін Фенікс не тільки ще один постійний відвідувач, але й «дає чудові чайові», додає джерело.

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Глобальна популярність закладу робить його ще більш привабливим для зірок першої величини. Згідно з Instagram Asanebo Japanese Gourmet, свіжа риба постачається з таких країн, як Іспанія, Нова Зеландія, Австралія та Японія.

Asanebo більше 30 років, і в перші роки свого існування він був караоке-баром. Зараз це затишний ресторан, що відчиняє свої двері о 17:00 і зачиняється о 22:00 сім днів на тиждень.

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