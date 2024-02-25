У другу річницю нападу росії на Україну Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна вступить до Альянсу. Про це він сказав під час відеозвернення.

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«Ситуація на полі бою залишається вкрай серйозною. Мета президента путіна — домінувати в Україні — не змінилася. І немає жодних ознак того, що він готується до миру. Але ми не повинні падати духом. Україна знову і знову демонструє неабияку майстерність і запеклу рішучість. Україна не розвалилася за кілька тижнів, як багато хто побоювався. Ви відвоювали половину території, захопленої росією. Ви відтіснили росію від значної частини Чорного моря. І завдали важких втрат російським військам. Але найголовніше — Україна зберегла свою свободу і незалежність».

Столтенберг додав, що путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відмовити Україні у праві обирати власний шлях.

«Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Ми допомагаємо зробити ваші війська все більш оперативно сумісними з військами членів Альянсу. Ми разом відкриємо новий Об'єднаний центр аналізу, тренувань і освіти в Польщі. І ми поглиблюємо наші політичні зв'язки через Раду Україна — НАТО, де ми консультуємось і приймаємо рішення разом. Україна вступить до НАТО. Це не питання „якщо“, а питання „коли“».

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Норвежець Єнс Столтенберг у вересні 2024 року збирається піти у відставку. Його наступником, як вважають, стане Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, який послідовно підтримує Україну.

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