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«Триває наш безкомпромісний і мужній супротив»: Залужний потужно звернувся до українців

23:09 24 лютого 2024
Валерій Залужний

Герой України, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нещодавно порадував мережу фотографією зі своєю дружиною Оленою Залужною, у другу річницю повномасштабного вторгнення росії до нашої країни, емоційно звернувся до українців. Він подякував усім, хто бореться за Україну. Залужний також додав, що Україні вдалося встояти завдяки мужності та жертовності українців.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у Telegram та прикріпив до свого допису фото з колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

«Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу», — написав Залужний.

Він подякував військовим, які захищають державу «на полі бою», і тим, хто допомагає встояти проти російської агресії.

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«Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю — ми переможемо! Слава Україні!», — йдеться у його повідомленні.

Раніше ФАКТИ повідомили, що президент Володимир Зеленський звернувся до кожного українця з Гостомеля, звідки ворог хотів «взяти Київ та Україну за три дні».

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