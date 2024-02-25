«Нехай депутати працюють, а потім подивимось»: реакція Зеленського на питання мобілізації

25 лютого, під час пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024» президент України Володимир Зеленський відповів на кілька питань щодо мобілізації. Зокрема, він зазначив, що старий закон не відповідає реаліям.

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«Вони (зміни — Авт .) пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни і здебільшого не відповідає реаліям війни», — пояснив Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо складності нового законопроєкту, зокрема, про три тисячі поправок до нього, глава держави сказав, що народні депутати продовжують працювати над документом про мобілізацію, а вже потім відповідатимуть українцям.

«Що стосується закону (про мобілізацію, — Авт .). Усі складнощі ви вже сказали — 3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі», — заявив він.

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Також президент Зеленський уперше назвав втрати ЗСУ у війні з росією.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. Через суперечливі пункти він викликав великий суспільний резонанс.

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Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо мобілізації у другому читанні 6 березня.

Як писали ФАКТИ, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не змогли порозумітися через мобілізацію. Зокрема, суперечки викликала кількість військовослужбовців, які потрібні на фронті цього року. The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Залужний нібито запропонував мобілізувати близько 500 тисяч людей. Однак Зеленський вважав таку кількість недоцільною через дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційних проблем, пов'язаних із мобілізацією.

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Залужний, за даними джерел, аргументував свої пропозиції тим, що Україні не вистачає сил через зростання втрат і заявив, що країні нібито потрібно відповісти на 400 тисяч нових солдатів, яких планує мобілізувати росія.

8 лютого президент України Володимир Зеленський замінив Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройних Сил.

Нагадаємо, 19 грудня під час підсумкової пресконференції Зеленський назвав чутливим питання щодо додаткової мобілізації.

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