Воїни ЗСУ відійшли від села Ласточкине біля Авдіївки: названо причину
Українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване у 6 км від Авдіївки.
Про це повідомив речника ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері телемарафону.
«Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине», — розповів він.
За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.
ЗСУ довелося відійти у зв'язку з тим, що вони мають дефіцит боєприпасів, а росіяни масово використовують КАБи (керовані авіаційні бомби) на цій ділянці фронту.
Зазначимо, що в ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині. При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.
Нагадаємо, за минулу добу українські воїни знищили 880 загарбників, 37 броньовиків та 13 танків. Більшість втрат ворог зазнав у Донецькій області.50
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