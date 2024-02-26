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В росії настрої щодо війни з Україною майже не змінились — ЗМІ

14:19 27 лютого 2024
російські військові

Нещодавнє опитування громадської думки в росії, де дві третини населення вірять у реальність ядерної війни, свідчить про те, що настрої росіян щодо війни в Україні за останні місяці практично не змінилися, але вказує на те, що чергова хвиля мобілізації була б непопулярною серед населення. Незалежна російська опозиційна соціологічна організація «Хроніки» заявила, що дані опитування, проведеного з 23-го по 29 січня, свідчать про те, що частка респондентів, які є послідовними прихильниками війни (тобто росіян, які підтримують війну та не підтримують виведення російських військ з України, якщо рф не досягне своїх військових цілей), зросла з 12% до 17% у період з жовтня 2023 року по січень 2024 року, пише understandingwar.org.

Раніше соціологи спостерігали значне зниження стійкої підтримки війни між опитуванням, проведеним у жовтні 2023 року, і попереднім опитуванням у лютому 2023 року, яке показало, що 22% росіян були послідовними прихильниками війни. В організації додали, що частка послідовних прихильників миру (росіян, які висловили протилежні позиції) практично не змінилася: 19% респондентів у січні 2024 року порівняно з 20% у лютому 2023 року.

Спостереження про те, що стійкі провоєнні та антивоєнні настрої становлять меншість у російській громадській думці, узгоджуються з іншими нещодавніми незалежними російськими опитуваннями, які свідчать про те, що більшість росіян байдуже ставляться до війни, розв'язаної росією в Україні.

Останнє опитування також показує, що 26% підтримують поточний стан російських зусиль з формування збройних сил і 17% підтримують нову хвилю мобілізації.

Диктатор путін спробував усунути занепокоєння щодо нової хвилі мобілізації під час своєї «прямої лінії» 14 грудня 2023 року, підкресливши, що в наступній хвилі мобілізації нема потреби. Він, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде непопулярною, та, ймовірно, залишається стурбованим тим, що такий захід може викликати широке невдоволення. Проте в майбутньому путін може вирішити, що потреби у створенні збройних сил в Україні переважають ризики внутрішнього невдоволення, і він може стати менш стурбованим громадськими настроями після свого гарантованого переобрання в березні 2024 року.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про соцопитування в Європі. Багато європейців песимістично оцінюють шанси Києва на перемогу.

Читайте також: Російське суспільство продовжує задаватися питаннями про кінець і результат війни, — ISW

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