Довірила щось особливе: Меган Маркл зустрілася зі своєю дизайнеркою весільних суконь у Беверлі-Гіллз

42-річна герцогиня Сассекська, яка любить японську кухню, пообідала зі своєю дизайнеркою весільних суконь Клер Вейт Келлер у ресторані Cipriani Beverly Hills. Одягнена в шикарний ансамбль, що складався з чорної водолазки в парі з широкими чорними штанами, доповненими розкішним коричневим пальтом і коричневим замшевим клатчем Cesta, Меган усміхалася, коли виходила з ресторану разом з британською дизайнеркою. Вона доповнила образ чорними сонцезахисними окулярами-авіаторами — у стилі її чоловіка принца Гаррі

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Вейт Келлер, колишня дизайнерка Givenchy, яка створила культову шовкову весільну сукню Меган для королівського весілля герцогині Сассекської з принцом Гаррі у 2018 році, розпочала співпрацю з японським ритейлером модного одягу Uniqlo, пише people.com. Меган продовжувала співпрацювати з дизайнеркою і коли виконувала свої обов’язки як член королівської сім'ї. Розроблену Вейт Келлер кремову вовняну сукню-накидку герцогиня Сассекська одягла на свої перші спільні заручини з покійною королевою Єлизаветою у 2018 році.

Меган вручила Вейт Келлер нагороду «Британський дизайнер року» на церемонії British Fashion Awards у Лондоні в грудні 2018 року. Обіймаючи її, дизайнерка подякувала герцогині за те, що вона «довірила їй щось особливе».

— Я познайомилася з Меган на такому особистому рівні, — сказала тоді Вейт Келлер. — Мати таку людину, яка довіряє тобі в неймовірний момент свого життя, — це велика честь. Я не можу вам достатньо віддячити, тому що це був найпрекрасніший момент.

Остання зустріч герцогині з дизайнеркою відбулася через кілька днів після того, як 39-річні Меган і Гаррі завершили свій триденний візит до Канади, де у Ванкувері та Вістлері розпочався офіційний відлік часу до «Ігор Нескорених» наступного року.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що стало відомо, з якою голлівудською зіркою мріє потоваришувати Меган Маркл.

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Фото gettyimages

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