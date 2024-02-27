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У Чечні ухвалили вирок Микиті Журавелю, який спалив Коран «за завданням українських спецслужб» і був побитий сином Кадирова

11:28 27 лютого 2024
Микита Журавель

Суд міста Грозного засудив до трьох років і шести місяців колонії обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля, перевезеного на час слідства до Чечні та побитого сином Рамзана Кадирова у СІЗО.

Як повідомляє ВВС, 19-річного Журавеля визнали винним в «образі релігійних почуттів віруючих та хуліганстві». Слідком росії стверджував, що на одному з допитів юнак зізнався, що спалив Коран нібито за вказівкою українських спецслужб за 10 тисяч рублів.

Журавель був затриманий ще у травні 2023 року у Волгограді після того, як у телеграм-каналі «Утро Дагестана» опублікували відео, на якому людина, обличча якої не було видно, спалювала Коран біля мечеті.

Після арешту його перевезли до Чечні. У жовтні керівник Чечні Рамзан Кадиров виклав у мережу відео, на якому було знято, як його 15-річний син Адам б'є юнака в СІЗО, заявивши, що «пишається вчинком сина» і що «було б добре», якби той убив Журавеля.

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У листопаді 2023 року «Меморіал» визнав Микиту Журавеля політв'язнем.

Нагадаємо, що в середині лютого у колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. На Заході поклали відповідальність за цю смерть на путіна.

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Фото «Меморіал»

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