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Легендарна «Зозуля»: рецепт страви, внесеної до реєстру нематеріальної спадщини України

16:50 27 лютого 2024
Страва «Зозуля»

Українська кухня здавна славиться своїми стравами. Окрім усім відомого козацького кулішу є ще одна старовинна українська страва. Її історія налічує декілька століть і починається в селі Дашківці. Основний інгредієнт цієї дивовижної страви — пшоно, мак та хороше вершкове масло. Міністерство культури та інформаційної політики записало кашу «Зозуля» в список нематеріальної спадщини, повідомляє відомий кулінарний ресурс «Шуба».

Страва готується з пшона з додаванням маку та вершкового масла. Про цю кашу знають не одне століття в селі Дашківці, що на Вінниччині. Особливість каші — тривале томління в духовці, бажано в глиняному горщику або чавунному казані.

Рецепт розрахований приблизно на дві порції. Подвоюйте продукти залежно від об’єму посуду та кількості тих, хто її куштуватиме. Для каші потрібен мак. Обов’язково замочіть його в окропі приблизно на 45−60 хвилин.

Інгредієнти:

Основні:

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Пшоно — 150 г
Яйця курячі — 2 шт.
Молоко 2,5% - 330 мл
Цукор — 65 г
Мак — 45 г
Сіль — 5 г
Масло вершкове 73% - 100 г

Спосіб приготування:

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Крок ½
Пшоно промити викласти в горщик. Залити молоком, перемішати й поставити в розігріту до 190 °C духовку, готувати, доки закипить молоко.

Крок 2/2
Тим часом яйця збити із сіллю, цукром. Дістати кашу з духовки та влити яєчну суміш. Зверху насипати мак, половину масла й ретельно перемішати. Повернути в духовку та готувати, доки пшоно не вбере все молоко, приблизно 10−15 хвилин.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати кукурудзяну кашу з грибами та фетою.

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