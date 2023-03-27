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Кукурудзяна каша з грибами та фетою: корисно для тих, хто сидить на дієті

22:30 27 березня 2023
Каша у тарілці

Це прекрасний варіант для обіду або вечері. Кукурудзяна каша смачна, корисна й економна. Страва, яка сподобається кожному члену вашої родини, особливо тим, хто худне, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше радила приготувати крабові котлети.

Інгредієнти:

  • крупа кукурудзяна — 50 г
  • гриби — 100 г
  • цибуля — 30 г
  • молоко — 150 г
  • сир фета — 30 г
  • спеції та зелень — за смаком

Приготування:

Крупу заливаємо молоком та ставимо варити на середній вогонь, постійно помішуючи. Додаємо спеції і варимо до готовності. Мілко нарізаємо цибулю і обсмажуємо разом з грибами до готовності. На готову кашу викладаємо гриби та сир фета. Готову страву посипаємо мілко нарізаною зеленню.

Нагадаємо, раніше дієтологиня Катерина Черкаська пропонувала рецепт пасти з гарбузом та фетою.

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