Кукурудзяна каша з грибами та фетою: корисно для тих, хто сидить на дієті
Це прекрасний варіант для обіду або вечері. Кукурудзяна каша смачна, корисна й економна. Страва, яка сподобається кожному члену вашої родини, особливо тим, хто худне, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше радила приготувати крабові котлети.
Інгредієнти:
- крупа кукурудзяна — 50 г
- гриби — 100 г
- цибуля — 30 г
- молоко — 150 г
- сир фета — 30 г
- спеції та зелень — за смаком
Приготування:
Крупу заливаємо молоком та ставимо варити на середній вогонь, постійно помішуючи. Додаємо спеції і варимо до готовності. Мілко нарізаємо цибулю і обсмажуємо разом з грибами до готовності. На готову кашу викладаємо гриби та сир фета. Готову страву посипаємо мілко нарізаною зеленню.
Нагадаємо, раніше дієтологиня Катерина Черкаська пропонувала рецепт пасти з гарбузом та фетою.80
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