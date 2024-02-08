Скандали не лише в Україні: пісня представників Іспанії на «Євробаченні» викликала обурення

Скандали навколо «Євробачення» цьогоріч супроводжують нацвідбір не лише в Україні. Конкурсна пісня Zorra представників Іспанії — гурту Nebulossa викликала обурення в мережі. Зокрема представники Феміністичного руху Мадрида вважають, що композиція «ображає жінок у сексистський спосіб» та вимагали її вилучення з «Євробачення».

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Скандал спалахнув через сенс пісні та слово Zorra, яке перекладається з іспанської мови як «лисиця», а також вживається як «шль*ндра» чи «с*ка». Зокрема, приспів виглядає так:

«Якщо я виходжу на вулицю сама, то я шль*ндра

Якщо я розважаюсь, то я найбільша шль*ндра

Коли я отримую те, що хочу, — с*ка, с*ка

Це ніколи не тому, що я на це заслуговую».

Автори пісні не вбачають у ній нічого образливого. Вони кажуть, що таким чином хотіли показати проблему подвійних стандартів та висміяти мізогінію.

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«Чому лисиця має бути чимось хорошим, а zorra — чимось поганим? Бути с*кою означає знати, чого ти хочеш», — прокоментували учасники колективу Марія Блас і Марк Дасуза.

На скандал відреагували на високому рівні. Ситуацію прокоментував навіть премʼєр-міністр Педро Санчес.

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«Мені здається, що фемінізм не тільки справедливий, він може бути веселим, і такого роду провокації повинні йти від культури», — зазначив очільник уряду в ефірі програми Al Rojo Vivo на телеканалі La Sexta.

Не побачила негативного контексту в пісні також Міністерка з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро. Відреагували й організатори «Євробачення» — Європейська мовна спілка. Там вважають, що пісня не суперечить її забороні на тексти, які можуть заплямувати конкурс і вважають її такою, що «підходить для участі в цьогорічному конкурсі».

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Попри скандал, пісня стрімко набуває популярності. Музична платформа Spotify назвала її найвіруснішою мелодією в Іспанії та № 3 у світі.

Нагадаємо, на конкурсі «Євробачення», який цьогоріч відбуватиметься в Мальме (Швеція), Україну представить гурт alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Співачки відповіли на закиди в нечесності голосування чи інших маніпуляціях.

Фото: instagram.com/nebulossa_oficial

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