У путіна проблеми: Орбан вважає, що вступ Швеції до НАТО зміцнює безпеку Угорщини

Парламент Угорщини проголосував за ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, попри те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вважається одним з небагатьох союзників путіна в альянсі. Для вступу до НАТО країна потребує одностайної підтримки всіх членів альянсу, і Угорщина була останньою, хто утримувався, щоб схвалити Швецію після того, як Туреччина ратифікувала заявку цієї країни ще у січні, пише Newsweek.

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путін відверто висловлювався проти розширення НАТО й називав можливість розширення альянсу як одне з виправдань свого вторгнення в Україну. Однак саме війна в Україні підштовхнула Фінляндію та Швецію до одночасного подання листів із проханням про вступ до НАТО у травні 2022 року. Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023 року.

Голосування в угорському парламенті переважною більшістю голосів підтримало ратифікацію Швеції: 188 голосів «за» і шість «проти». Орбан навіть публічно підтримав заявку Швеції. Як повідомляє Associated Press, перед голосуванням прем'єр-міністр заявив законодавцям: «Військова співпраця Швеції та Угорщини та вступ Швеції до НАТО зміцнюють безпеку Угорщини». Голосування відбулося після зустрічі між Орбаном і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої, як повідомляється, вони врегулювали деякі дипломатичні суперечності.

Тим часом путін продовжує стикатися з осудом за своє вторгнення в Україну. Хоча російські збройні сили нещодавно взяли під контроль Авдіївку, путінські військові не досягли успіху на полі бою, який прогнозували багато аналітиків. росія також зазнала значних втрат в Україні. За останніми оцінками Генерального штабу Збройних Сил України, з початку війни рф втратила понад 410 000 військовослужбовців.

«Newsweek не зміг самостійно перевірити українські цифри, які перевищують багато інших оцінок. кремль рідко оприлюднює свої власні цифри, а коли оприлюднює, вважається, що вони занижені», — йдеться у публікації.

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путін і офіційні особи кремля ще не коментували публічно голосування Угорщини щодо Швеції та НАТО, але речник кремля пєсков заявив у липні 2022 року, що безпека росії буде під загрозою, якщо Швеція стане членом альянсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у НАТО презентували нову військову стратегію, яка передбачає членство України.

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