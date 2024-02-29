Млинці на дріжджах: бюджетно та дуже смачно

Цей рецепт швидко стане одним з ваших улюблених. Млинці вийдуть гарненькі, рум’яні, пишні та смачненькі. А якщо до них додати ще варення чи сметану, то не відірватись. Ділиться рецептом фудблогерка Тетяна Петришина.

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Інгредієнти:

молоко тепле — 500 г

борошно — 230/240 г (не більше)

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яйце — 1 шт.

дріжджі (сухі) — 1 ч. ложка

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олія — 2 ст. ложки

сіль — 0,5 ч. ложки

цукор — 1 ст. ложка (або до смаку)

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ванільний цукор — 10 г

Приготування

У 100 мл теплого молока розчинити дріжджі, додати 1 ч. л. цукру, залишити на 10 хв. активуватися. В решту теплого молока додати яйце, цукор, сіль, активовані дріжджі, просіяне борошно, розмішати до однорідності. Укрити, поставити в тепло підійти. Через кожні 20 хв. розмішуємо вінчиком (так три рази). Після третього разу додати олії 2 ст. л., розмішати, залишити на 20 хв. підійти. Перемішати та смажити. Смажити краще на маленькій сковороді. Готові млинці змастити вершковим маслом.

А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла «ФАКТАМ», як приготувати марокканські млинці — без яєць і молочних продуктів.

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