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Бендерики з капустою: український фастфуд, який набагато смачніше будь-якого бургера (відео)

11:55 10 лютого 2024
бендерики

В останній зимовий місяць багато хто з жінок вже почав готуватись до літа й переходити на дієтичне харчування. А любителі млинців оцінять рецепт однієї з найулюбленіших страв українців — бендериків.

Це трикутні млинці з будь-якою начинкою — капустою, м’ясом, кисломолочним сиром або грибами.

Ця українська страва відрізняється своєю простотою у приготуванні, яскравим смаком та дуже приємним виглядом.

«Бендерики з капустою зігріють вас у холодну пору року, подарують незабутній досвід і можливість приготувати щось справжнє, українське. Куди тим бургерам!» — вважають кулінарні майстри з сайту «Шуба».

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Приготування:
Млинці. У миску вбити яйця, додайте сіль, цукор і розмішати вінчиком. Налити молоко і перемішати до однорідності.

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Поступово всипати просіяне борошно, не припиняючи перемішувати. В кінці налити окріп і розмішати до однорідної маси.

Добре розігріти сковороду, змастити олією і смажити млинці по 20−25 секунд з одного боку.

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Начинка. Пошаткувати тоненько капусту. Викласти її у розігріту з олією сковороду і смажити на середньому вогні 15 хвилин, не накриваючи кришкою.

Томатну пасту розвести з ложкою води, цукром, сіллю і перцем. Полити цим соусом капусту, перемішати і тушкувати під кришкою, помішуючи, ще 15 хвилин.

На млинці викласти по 1 столовій ложці начинки і загорнути трикутниками.

Раніше ми розповідали, як приготувати ще одну українську страву — ароматний капусняк по-полтавськи.

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