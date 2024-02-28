38.16 / 38.68 41.36 / 42.10
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хіменес Браво представив салат, який залишається свіжим довгий час: чудова страва в офіс або на пікнік

9:55 28 лютого 2024
Варіації салатів у банках

Тим, хто зазвичай бере сніданок чи обід з собою на роботу, напевно вже набридли бутерброди, навіть якщо вони «здорові і правильні». Але вихід є — хлібці з намазками цілком можна замінити на поживний овочевий салат з червоними бобами і сиром. А щоб він зберіг свіжість протягом дня, приготуйте його… в банці.

Саме такий рецепт опублікував у себе в Мережі відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво.

За його словами, цей спосіб приготування салату підійде не лише офісним працівникам, але також стане у пригоді під час пікніків чи просто для оригінального оформлення святкового столу.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА
  • Оливкова олія — 20 мл;
  • Сіль/перець — за смаком;
  • Сік ½ лайму;
  • Томати чері — 40 г;
  • Кукурудза — 60 г;
  • Червоні боби — 60 г;
  • Цибуля червона — 15 г;
  • Сир Фелата — 50 г;
  • Кінза — 10 г;
  • Ромен салат — 25 г.

Процес приготування

Викладайте інгредієнти шарами, починаючи з оливкової олії з додаванням соку лайму, й завершуючи травами та листям.

«Сміливо фантазуйте та робіть вашу їжу не лише корисною та смачною, а й цікавою!», — закликає фоловерів кулінар.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про ще один рецепт від Ектора — справжній козацький куліш, який він планує приготувати і для українських захисників.

196

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Планета

Головне — не прогаяти момент: початок весни принесе успіх цим знакам зодіаку

лічильники

Потрібно встигнути до 28 числа: як і коли правильно передавати показники лічильника води

Робота на пенсії

Вийшов на пенсію — відпочивай: чому у працюючих пенсіонерів розмір виплат може бути меншим

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту