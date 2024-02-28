Хіменес Браво представив салат, який залишається свіжим довгий час: чудова страва в офіс або на пікнік

Тим, хто зазвичай бере сніданок чи обід з собою на роботу, напевно вже набридли бутерброди, навіть якщо вони «здорові і правильні». Але вихід є — хлібці з намазками цілком можна замінити на поживний овочевий салат з червоними бобами і сиром. А щоб він зберіг свіжість протягом дня, приготуйте його… в банці.

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Саме такий рецепт опублікував у себе в Мережі відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво.

За його словами, цей спосіб приготування салату підійде не лише офісним працівникам, але також стане у пригоді під час пікніків чи просто для оригінального оформлення святкового столу.

Інгредієнти:

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Оливкова олія — 20 мл;

Сіль/перець — за смаком;

Сік ½ лайму;

Томати чері — 40 г;

Кукурудза — 60 г;

Червоні боби — 60 г;

Цибуля червона — 15 г;

Сир Фелата — 50 г;

Кінза — 10 г;

Ромен салат — 25 г.

Процес приготування

Викладайте інгредієнти шарами, починаючи з оливкової олії з додаванням соку лайму, й завершуючи травами та листям.

«Сміливо фантазуйте та робіть вашу їжу не лише корисною та смачною, а й цікавою!», — закликає фоловерів кулінар.

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Нагадаємо також про ще один рецепт від Ектора — справжній козацький куліш, який він планує приготувати і для українських захисників.



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