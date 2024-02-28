Хіменес Браво представив салат, який залишається свіжим довгий час: чудова страва в офіс або на пікнік
Тим, хто зазвичай бере сніданок чи обід з собою на роботу, напевно вже набридли бутерброди, навіть якщо вони «здорові і правильні». Але вихід є — хлібці з намазками цілком можна замінити на поживний овочевий салат з червоними бобами і сиром. А щоб він зберіг свіжість протягом дня, приготуйте його… в банці.
Саме такий рецепт опублікував у себе в Мережі відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво.
За його словами, цей спосіб приготування салату підійде не лише офісним працівникам, але також стане у пригоді під час пікніків чи просто для оригінального оформлення святкового столу.
Інгредієнти:
- Оливкова олія — 20 мл;
- Сіль/перець — за смаком;
- Сік ½ лайму;
- Томати чері — 40 г;
- Кукурудза — 60 г;
- Червоні боби — 60 г;
- Цибуля червона — 15 г;
- Сир Фелата — 50 г;
- Кінза — 10 г;
- Ромен салат — 25 г.
Процес приготування
Викладайте інгредієнти шарами, починаючи з оливкової олії з додаванням соку лайму, й завершуючи травами та листям.
«Сміливо фантазуйте та робіть вашу їжу не лише корисною та смачною, а й цікавою!», — закликає фоловерів кулінар.
Нагадаємо також про ще один рецепт від Ектора — справжній козацький куліш, який він планує приготувати і для українських захисників.
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