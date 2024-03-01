Меган Маркл побоюється: принц Гаррі планує нові поїздки до Британії

Принц Гаррі, який разом з дружиною потрапив у скандал через використання королівського титулу, запланував поїздки до Великої Британії, але незрозуміло, чи приєднається до нього Меган Маркл, оскільки кажуть, що герцогиня Сассекська побоюється їхати у Лондон. За словами одного з джерел, Меган Маркл може перешкодити їхніій з принцом Гаррі єдиній позиції, якщо вона вирішить не примирятися з королівською родиною.

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Герцог Сассекський повідомив, що повернеться до Великої Британії, але неясно, чи приєднається до нього його дружина. Джерело повідомило, що герцогиня Сассекська відчуває себе у Великобританії дуже некомфортно і сказала, що не впевнена, чи варто їй приєднуватися до Гаррі в поїздках. Експерт зі стосунків Луелла Алдерсон припустила, що Меган може легко вирішити не їхати.

Вона розповіла The Mirror: «Повідомлення про побоювання Меган щодо повернення до Великої Британії з Гаррі та їхніми дітьми, безумовно, можуть вплинути на їхнє потенційне возз'єднання з королівською родиною. Для початку, якщо Меган боїться повернення, вона може легко вирішити не приїжджати взагалі».

«Це означатиме, що Гаррі, можливо, знову доведеться повертатися самостійно, що може перешкодити відносинам пари та їх єдиний позиції».

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Луелла додала: «Якщо вона боїться, але відчуває, що змушена їхати, вона може бути не в найкращому настрої для взаємодії з королівською родиною, що потенційно може спричинити подальшу напругу і конфлікт у сімейній динаміці. Це також може призвести до громадської уваги і ще більше зашкодити їхнім стосункам з британськими ЗМІ та громадськістю».

Гаррі нещодавно повернувся до Великої Британії, коли у його батька, короля Чарльза, діагностували рак, проте Меган вирішила залишитися в Америці. Вважається, що вона більше ніколи не збирається відвідувати Англію після свого негативного досвіду відносин з королівською родиною.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі думає про громадянство США.

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