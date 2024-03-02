Вплив росії на колишні радянські республіки зменшується, — розвідка
Вплив росії на інші колишні радянські республіки зменшився з початку російської агресії проти України. Традиційна позиція рф як гаранта регіональної безпеки також була поставлена під сумнів через відсутність військового прориву в Україні, згідно з оцінкою британського Міністерства оборони.
Загроза з боку самої росії також зросла через порушення безпеки України. Економічна криза в рф та ризик вторинних санкцій посилили занепокоєння щодо економічної залежності.
«У відповідь на ці події держави колишнього Радянського Союзу активізували зусилля з диверсифікації своїх економічних, політичних і безпекових відносин, щоб зменшити залежність від росії», — йдеться у звіті.
росія продовжує переслідувати важливу зовнішньополітичну мету збереження свого впливу в сусідніх країнах і тому зберігає значну присутність в цих регіонах, як відкрито, так і приховано. Однак здатність кремля досягати своїх цілей майже напевно знизилася за останні два роки.
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