38.02 / 38.56 41.21 / 41.90
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вплив росії на колишні радянські республіки зменшується, — розвідка

18:32 3 березня 2024
Путін

Вплив росії на інші колишні радянські республіки зменшився з початку російської агресії проти України. Традиційна позиція рф як гаранта регіональної безпеки також була поставлена під сумнів через відсутність військового прориву в Україні, згідно з оцінкою британського Міністерства оборони.

Загроза з боку самої росії також зросла через порушення безпеки України. Економічна криза в рф та ризик вторинних санкцій посилили занепокоєння щодо економічної залежності.

«У відповідь на ці події держави колишнього Радянського Союзу активізували зусилля з диверсифікації своїх економічних, політичних і безпекових відносин, щоб зменшити залежність від росії», — йдеться у звіті.

росія продовжує переслідувати важливу зовнішньополітичну мету збереження свого впливу в сусідніх країнах і тому зберігає значну присутність в цих регіонах, як відкрито, так і приховано. Однак здатність кремля досягати своїх цілей майже напевно знизилася за останні два роки.

РЕКЛАМА

Раніше ЗМІ назвали зброю, яку може використати путін для реалізації своєї ядерної загрози проти України.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вогняний тигр

Ракам — приємні новини, Водоліям — важливі знайомства, Левам — вдалі перемовини: що обіцяють зорі на день Вогняного Тигра

Дзідзьо

Дзідзьо на сцені більше не буде: співак пояснив своє рішення

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Анна Саліванчук

Нереальна красуня: Саліванчук після розлучення знялася в еротичній фотосесії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту