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Салат-вечеря із капустою та пармезаном: неможливо відірватись, бо дуже смачно

20:16 3 березня 2024
Салат з капустою та пармезаном

Коли за вікном ще холодно, хочеться теплих ситних страв. Цей салат дасть справжній заряд енергії. Поєднання капусти й пармезану неймовірно ситне! Обов’язково готуйте салат у будні та на свята, радить лікарка-дієтолог Оксана Гордієвич.

Інгредієнти:

  • 400 г капусти брюссельської свіжої,
  • 50 г цибулі зеленої чи ріпчастої,
  • кілька зубців часнику,
  • 180 г бекону,
  • 20 г волоських горіхів чи фісташок,
  • кінчик рублений свіжого чілі,
  • 20 г пармезану,
  • 50 г журавлини
  • сіль, перець на смак.

Приготування:

Розігріваємо порізаний кубиками бекон. Додаємо порізані цибулю та часник, трішки прогріваємо і додаємо капусту порізану на половинки чи четвертинки. Сіль, перець, чілі — туди ж, на малому вогні утушковуємо капусту до готовності.

Викладаємо на тарілку, додаємо журавлину, горіхи дроблені, пармезан. «Хрумкість» салату залежить від тривалості термічної обробки — це на ваш смак!

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Радимо також приготувати смачну бадзьоню — печеню з квасолею і солоними огірками, справжню сенсацію подільскої кухні.

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