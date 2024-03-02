Салат-вечеря із капустою та пармезаном: неможливо відірватись, бо дуже смачно

Коли за вікном ще холодно, хочеться теплих ситних страв. Цей салат дасть справжній заряд енергії. Поєднання капусти й пармезану неймовірно ситне! Обов’язково готуйте салат у будні та на свята, радить лікарка-дієтолог Оксана Гордієвич.

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Інгредієнти: 400 г капусти брюссельської свіжої,

50 г цибулі зеленої чи ріпчастої,

кілька зубців часнику,

180 г бекону,

20 г волоських горіхів чи фісташок,

кінчик рублений свіжого чілі,

20 г пармезану,

50 г журавлини

сіль, перець на смак.

Приготування:

Розігріваємо порізаний кубиками бекон. Додаємо порізані цибулю та часник, трішки прогріваємо і додаємо капусту порізану на половинки чи четвертинки. Сіль, перець, чілі — туди ж, на малому вогні утушковуємо капусту до готовності.

Викладаємо на тарілку, додаємо журавлину, горіхи дроблені, пармезан. «Хрумкість» салату залежить від тривалості термічної обробки — це на ваш смак!

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