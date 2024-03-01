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Книга рецептів

Готуємо смачну бадзьоню — печеню з квасолею і солоними огірками, справжню сенсацію подільскої кухні

16:50 1 березня 2024
Готова страва

Українці продовжують відкривати для себе їжу пращурів — капусняк по-полтавськи, гартаначку по-чернігівськи, бограч по-закарпатськи. А відомий телеведучий Костянтин Грубич, побувавши на Вінничині, привіз звідти рецепт ще однієї автентичної страви — бадзьоні, яку готують з квасолі і підсмажених… солених огірків.

«…Бадзьоня! Клас! Я так люблю такі соковиті слова, за якими вже постає чимала смачна історія. Страва з таким йменням не може бути порожньою і нецікавою, це неодмінно якийсь вир смаків і дивовижних поєднань. Так і вийшло: ви лише вчитайтеся у склад інгредієнтів», — радить Костянтин.

А перелік складників страви дійсно вражає — тут тобі і свинина, і гострий червоний перець, і рідна картопля з квасолею, і дійсно — підсмажені солоні огірки.

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Інгридієнти:

  • Свинина — 1 кг;
  • Картопля — 2 кг;
  • Морква — 1 шт;
  • Цибуля — 2 шт;
  • Квасоля відварена — 300 г;
  • Огірки солоні — 3 шт;
  • Борошно — 5 ст. л;
  • Паста томатна — 1 ст. л;
  • Вода — 300 мл;
  • Лавровий лист — 1 шт;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Олія — 3 ст. л;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець гострий червоний — ¼ ч. л;
  • Петрушка — пучок.

Етапи приготування

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Крок 1

Відваріть квасолю, почистіть картоплю, моркву й цибулю. М’ясо вимийте й висушіть аперовими рушниками.

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Крок 2

Наріжте м’ясо невеликими шматочками. Викладіть м’ясні шматочки у велику каструлю з важким дном, додайте трохи води й залиште готуватися на невеликому вогні під кришкою.

Крок 3

Наріжте картоплю середніми шматками і додайте до м’яса — використовуйте стільки картоплі, скільки поміститься у каструлю так, щоб залишалося місце для решти інгредієнтів. Додайте 200−300 мл води. Накрийте кришкою й залиште тушкуватися.

Крок 4

Викладіть в каструлю до м’яса з картоплею порізану моркву, дочекайтеся, поки рідина знову закипить й залиште тушкуватися на невеликому вогні під кришкою.

Крок 5

Спасеруйте цибулю на сковороді впродовж 5−7 хвилин на середньому вогні, ближче до маленького.

Крок 6

Поки цибуля смажиться, наріжте 3−4 солені огірки і покладіть в сковороду — це додасть огіркам особливого колоритного смаку і зробить їх ніжнішими. Смажте, помішуючи, до 5 хвилин.

Крок 7

Викладіть в каструлю підсмажені огірки, квасолю й підсмажену цибулю — за умови майже повної готовності картоплі й моркви. Не перемішуйте. Залиште на невеликому вогні.

Крок 8

Підсмажте борошно впродовж 30−40 секунд на сухій розпеченій сковороді. Постійно помішуйте лопаткою, щоб борошно не пересмажилося. Додайте томатну пасту, перемішайте й залийте водою (до 0,5 склянки). Доведіть суміш до закипання й перекладіть у каструлю до бадзьоні. Обережно перемішайте всі інгредієнти у каструлі між собою. Залиште тушкуватися під кришкою.

Крок 9

Подрібніть очищені зубчики часнику та вимиту петрушку. Викладіть у каструлю петрушку, лавровий лист і подрібнений часник. Додайте солі й перцю до смаку. Перемішайте, протушкуйте під кришкою 5 хвилин й вимикайте вогонь.

Крок 10

Готову бадзьоню варто залишити настоюватися впродовж 5−6 годин.

А тим, хто готується до прийдешньої Масляної, напевне стане в нагоді рецепт картопляних млинців з порадами Тетяни Литвинової.

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