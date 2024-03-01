Готуємо смачну бадзьоню — печеню з квасолею і солоними огірками, справжню сенсацію подільскої кухні
Українці продовжують відкривати для себе їжу пращурів — капусняк по-полтавськи, гартаначку по-чернігівськи, бограч по-закарпатськи. А відомий телеведучий Костянтин Грубич, побувавши на Вінничині, привіз звідти рецепт ще однієї автентичної страви — бадзьоні, яку готують з квасолі і підсмажених… солених огірків.
«…Бадзьоня! Клас! Я так люблю такі соковиті слова, за якими вже постає чимала смачна історія. Страва з таким йменням не може бути порожньою і нецікавою, це неодмінно якийсь вир смаків і дивовижних поєднань. Так і вийшло: ви лише вчитайтеся у склад інгредієнтів», — радить Костянтин.
А перелік складників страви дійсно вражає — тут тобі і свинина, і гострий червоний перець, і рідна картопля з квасолею, і дійсно — підсмажені солоні огірки.
Інгридієнти:
- Свинина — 1 кг;
- Картопля — 2 кг;
- Морква — 1 шт;
- Цибуля — 2 шт;
- Квасоля відварена — 300 г;
- Огірки солоні — 3 шт;
- Борошно — 5 ст. л;
- Паста томатна — 1 ст. л;
- Вода — 300 мл;
- Лавровий лист — 1 шт;
- Часник — 2 зубчики;
- Олія — 3 ст. л;
- Сіль — за смаком;
- Перець гострий червоний — ¼ ч. л;
- Петрушка — пучок.
Етапи приготування
Крок 1
Відваріть квасолю, почистіть картоплю, моркву й цибулю. М’ясо вимийте й висушіть аперовими рушниками.
Крок 2
Наріжте м’ясо невеликими шматочками. Викладіть м’ясні шматочки у велику каструлю з важким дном, додайте трохи води й залиште готуватися на невеликому вогні під кришкою.
Крок 3
Наріжте картоплю середніми шматками і додайте до м’яса — використовуйте стільки картоплі, скільки поміститься у каструлю так, щоб залишалося місце для решти інгредієнтів. Додайте 200−300 мл води. Накрийте кришкою й залиште тушкуватися.
Крок 4
Викладіть в каструлю до м’яса з картоплею порізану моркву, дочекайтеся, поки рідина знову закипить й залиште тушкуватися на невеликому вогні під кришкою.
Крок 5
Спасеруйте цибулю на сковороді впродовж 5−7 хвилин на середньому вогні, ближче до маленького.
Крок 6
Поки цибуля смажиться, наріжте 3−4 солені огірки і покладіть в сковороду — це додасть огіркам особливого колоритного смаку і зробить їх ніжнішими. Смажте, помішуючи, до 5 хвилин.
Крок 7
Викладіть в каструлю підсмажені огірки, квасолю й підсмажену цибулю — за умови майже повної готовності картоплі й моркви. Не перемішуйте. Залиште на невеликому вогні.
Крок 8
Підсмажте борошно впродовж 30−40 секунд на сухій розпеченій сковороді. Постійно помішуйте лопаткою, щоб борошно не пересмажилося. Додайте томатну пасту, перемішайте й залийте водою (до 0,5 склянки). Доведіть суміш до закипання й перекладіть у каструлю до бадзьоні. Обережно перемішайте всі інгредієнти у каструлі між собою. Залиште тушкуватися під кришкою.
Крок 9
Подрібніть очищені зубчики часнику та вимиту петрушку. Викладіть у каструлю петрушку, лавровий лист і подрібнений часник. Додайте солі й перцю до смаку. Перемішайте, протушкуйте під кришкою 5 хвилин й вимикайте вогонь.
Крок 10
Готову бадзьоню варто залишити настоюватися впродовж 5−6 годин.
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