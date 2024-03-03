Смачний та корисний соус з авокадо: чудова альтернатива майонезу

Смак салата залежить не лише від інгредієнтів, а й від соусу. Салати під майонезом полюбилися багатьом із нас. Але треба враховувати, що цей соус є досить калорійним, а магазинний, як правило, ще й містить чимало консервантів. І якщо ви прихильник здорового харчування і турбуєтеся про здоров'я своє та своїх близьких, знайдіть для себе альтернативу магазинним соусам. У кожному разі домашня їжа є домашня.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом соусу на основі авокадо поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами. Усі запропоновані рецепти перевірені нею на практиці.

— Цей соус смачний та корисний, — каже Елла Іванова. — Його можна використовувати як для заправки салатів, так і як намазку на хліб.

Соус із авокадо 1 авокадо

3 столові ложки води

Цедра лайма (на смак)

1 чайна ложка соку лимона чи винного оцету

1 столова ложка рослинної олії

Сіль

Перець

Сушений часник

Можна додати перчик чилі, часник.

Усі інгредієнти подрібнити та збити в блендері до однорідної консистенції.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом найсмачнішого салату із запеченої картоплі з маринованими огірочками, а також розповіла, як приготувати домашній плавлений сир.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook