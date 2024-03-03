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Смачний та корисний соус з авокадо: чудова альтернатива майонезу

22:30 4 березня 2024
соус з авокадо

Смак салата залежить не лише від інгредієнтів, а й від соусу. Салати під майонезом полюбилися багатьом із нас. Але треба враховувати, що цей соус є досить калорійним, а магазинний, як правило, ще й містить чимало консервантів. І якщо ви прихильник здорового харчування і турбуєтеся про здоров'я своє та своїх близьких, знайдіть для себе альтернативу магазинним соусам. У кожному разі домашня їжа є домашня.

Рецептом соусу на основі авокадо поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами. Усі запропоновані рецепти перевірені нею на практиці.

— Цей соус смачний та корисний, — каже Елла Іванова. — Його можна використовувати як для заправки салатів, так і як намазку на хліб.

Соус із авокадо

  • 1 авокадо
  • 3 столові ложки води
  • Цедра лайма (на смак)
  • 1 чайна ложка соку лимона чи винного оцету
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • Сіль
  • Перець
  • Сушений часник
  • Можна додати перчик чилі, часник.

Усі інгредієнти подрібнити та збити в блендері до однорідної консистенції.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом найсмачнішого салату із запеченої картоплі з маринованими огірочками, а також розповіла, як приготувати домашній плавлений сир.

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Фото з альбому Елли Іванової

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