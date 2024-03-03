Смачний та корисний соус з авокадо: чудова альтернатива майонезу
Смак салата залежить не лише від інгредієнтів, а й від соусу. Салати під майонезом полюбилися багатьом із нас. Але треба враховувати, що цей соус є досить калорійним, а магазинний, як правило, ще й містить чимало консервантів. І якщо ви прихильник здорового харчування і турбуєтеся про здоров'я своє та своїх близьких, знайдіть для себе альтернативу магазинним соусам. У кожному разі домашня їжа є домашня.
Рецептом соусу на основі авокадо поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати з продуктами. Усі запропоновані рецепти перевірені нею на практиці.
— Цей соус смачний та корисний, — каже Елла Іванова. — Його можна використовувати як для заправки салатів, так і як намазку на хліб.
Соус із авокадо
- 1 авокадо
- 3 столові ложки води
- Цедра лайма (на смак)
- 1 чайна ложка соку лимона чи винного оцету
- 1 столова ложка рослинної олії
- Сіль
- Перець
- Сушений часник
- Можна додати перчик чилі, часник.
Усі інгредієнти подрібнити та збити в блендері до однорідної консистенції.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом найсмачнішого салату із запеченої картоплі з маринованими огірочками, а також розповіла, як приготувати домашній плавлений сир.
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Фото з альбому Елли Іванової53
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