рф через українські атаки вводить заборону на експорт бензину

Як третій за величиною виробник нафти у світі, росія має певну ринкову стійкість. Однак українські атаки на російські нафтопереробні заводи іноді призводять до дефіциту. Зараз москва запроваджує заборону на експорт, пише n-tv.

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Російський уряд запровадив заборону на експорт бензину. Як пояснили в уряді країни-окупантки, заборона на експорт почне діяти з 8 березня і спочатку буде тривати шість місяців. Мета — стабілізувати ситуацію на ринку «в період підвищеного попиту у зв'язку з сільськогосподарськими весняними роботами, сезоном відпусток і плановими ремонтами на нафтопереробних заводах».

Із літа минулого року у рф неодноразово виникали спорадичні перебої з постачанням палива. Оптові ціни на бензин також значно зросли з початку року. Цьому також сприяли неодноразові атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Минулого року кремль запровадив аналогічну заборону на експорт дизельного палива і бензину після того, як через дефіцит пального в деяких регіонах виникли проблеми в агросекторі. Зараз російське керівництво також намагається уникнути дефіциту палива незадовго до президентських виборів, які відбудуться за два тижні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що російська нафтопереробна галузь падає — атаки українських безпілотників зупинили два заводи.

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