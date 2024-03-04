Салат вітамінний з бурячком та оливками від відомого композитора Геннадія Татарченко

За кордоном дуже часто можна зустріти у продажу відварений буряк. Це скорочує час приготування салатів. Проте відварити буряк досить просто. Важливо виділити для цього час.

ВІДЕО ДНЯ

Страви з буряком варто включати в раціон, бо цей овоч вельми корисний для здоров’я. Поєднувати його можна з чорносливом, горіхом, часником, яйцем, зеленню…

Рецептом бурякового салату з оливками з «ФАКТАМИ» поділився відомий український композитор Геннадій Татарченко.

Геннадій Татарченко: «Цей салат з бурячком та оливками корисний та дуже смачний»

- Цей салат смачний та корисний, — говорить Геннадій Татарченко. — Особисто я дуже люблю цю страву. Отож, раджу спробувати приготувати і вам. Можливо, вона стане ваше улюбленою.

РЕКЛАМА

Салат вітамінний Буряк 1 шт. (середнього розміру)

Оливки (без кісточок) 1 баночка

Петрушка — 30 г

Цибуля синя — половинка

Сіль, перець, оливкова олія (за смаком)

Відварюємо бурячок та дрібненько нарізаємо. Подрібнюємо оливки та нарізаємо цибулю та зелень. Поєднуємо всі інгредієнти разом, солимо, перчимо, заправляємо оливковою олією та перемішуємо.

РЕКЛАМА

Смачного!

Нагадаємо рецепт бурякової закуски з консервованим нутом.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Геннадія Татарченко

15

Читайте нас у Facebook