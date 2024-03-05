Поліські штурханці від Євгена Клопотенка: смачна та проста страва з картоплі та кисломолочного сиру

У кожному куточку України є свої фірмові страви. Так, на Полтавщини дуже люблять капусняк, на Поділлі — печеню з квасолею та солоними огірками.

ВІДЕО ДНЯ

А Полісся славиться своїми штурханцями.

Відомий кулінар Євген Клопотенко сьогодні запропонував автентичний рецепт поліських штурханців.

«Ця страва з картоплі може трохи нагадати зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм», — впевнений кухар.

Поліські штурханці

Інгредієнти:

Для тіста:

3 картоплі

50 мл молока 2,5%

1 яйце

5 ст. л. крохмалю кукурудзяного (+3 ст. л. для посипки)

50 г вершкового масла 82,5% (+25 г для подачі)

дрібка солі

Для начинки:

100 г кисломолочного сиру 9%

5 гілочок кропу

1 зубчик часнику

сіль до смаку

РЕКЛАМА

Приготування:

Зваріть в мундирах 3 картоплі. Залиште повністю остигати, потім почистіть від шкірки та перекрутіть через м’ясорубку.

До картоплі влийте 50 мл молока 2,5%, вбийте одне яйце та додайте 50 г вершкового масла 82,5% й 5 ст. л. крохмалю. Посоліть до смаку та перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не липне до рук та добре зліплюється.

РЕКЛАМА

Приготуйте начинку до штурханців. Висипте у миску 100 г кисломолочного сиру 9%, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавте один зубчик часнику.

З тіста зробіть 6 однакових кульок та присипте крохмалем. З кожної кульки в руках зробіть кружечок, в середину покладіть начинку та заліпіть.

У вас має вийти продовгувата форма. Кожен штурханець добре обваляйте в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.

Варіть штурханці у підсоленій воді 2−3 хвилини після спливання.

В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою штурханці та занурюйте у холодну воду, щоб зупинити процес приготування.

Подають готову страву з розтопленим маслом або шкварками.