Поліські штурханці від Євгена Клопотенка: смачна та проста страва з картоплі та кисломолочного сиру
У кожному куточку України є свої фірмові страви. Так, на Полтавщини дуже люблять капусняк, на Поділлі — печеню з квасолею та солоними огірками.
А Полісся славиться своїми штурханцями.
Відомий кулінар Євген Клопотенко сьогодні запропонував автентичний рецепт поліських штурханців.
«Ця страва з картоплі може трохи нагадати зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм», — впевнений кухар.
Поліські штурханці
Інгредієнти:
Для тіста:
3 картоплі
50 мл молока 2,5%
1 яйце
5 ст. л. крохмалю кукурудзяного (+3 ст. л. для посипки)
50 г вершкового масла 82,5% (+25 г для подачі)
дрібка солі
Для начинки:
100 г кисломолочного сиру 9%
5 гілочок кропу
1 зубчик часнику
сіль до смаку
Приготування:
Зваріть в мундирах 3 картоплі. Залиште повністю остигати, потім почистіть від шкірки та перекрутіть через м’ясорубку.
До картоплі влийте 50 мл молока 2,5%, вбийте одне яйце та додайте 50 г вершкового масла 82,5% й 5 ст. л. крохмалю. Посоліть до смаку та перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не липне до рук та добре зліплюється.
Приготуйте начинку до штурханців. Висипте у миску 100 г кисломолочного сиру 9%, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавте один зубчик часнику.
З тіста зробіть 6 однакових кульок та присипте крохмалем. З кожної кульки в руках зробіть кружечок, в середину покладіть начинку та заліпіть.
У вас має вийти продовгувата форма. Кожен штурханець добре обваляйте в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.
Варіть штурханці у підсоленій воді 2−3 хвилини після спливання.
В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою штурханці та занурюйте у холодну воду, щоб зупинити процес приготування.
Подають готову страву з розтопленим маслом або шкварками.
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