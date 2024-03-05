38.18 / 38.67 41.38 / 42.06
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Поліські штурханці від Євгена Клопотенка: смачна та проста страва з картоплі та кисломолочного сиру

15:32 5 березня 2024
штурханці

У кожному куточку України є свої фірмові страви. Так, на Полтавщини дуже люблять капусняк, на Поділлі — печеню з квасолею та солоними огірками.

А Полісся славиться своїми штурханцями.

Відомий кулінар Євген Клопотенко сьогодні запропонував автентичний рецепт поліських штурханців.

«Ця страва з картоплі може трохи нагадати зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм», — впевнений кухар.

РЕКЛАМА

Поліські штурханці

Інгредієнти:

Для тіста:
3 картоплі
50 мл молока 2,5% 
1 яйце 
5 ст. л.  крохмалю кукурудзяного (+3 ст. л. для посипки) 
50 г вершкового масла 82,5% (+25 г для подачі)
дрібка солі 

Для начинки:
100 г кисломолочного сиру 9% 
5 гілочок кропу 
1 зубчик часнику 
сіль до смаку

РЕКЛАМА

Приготування:
Зваріть в мундирах 3 картоплі. Залиште повністю остигати, потім почистіть від шкірки та перекрутіть через м’ясорубку.

До картоплі влийте 50 мл молока 2,5%, вбийте одне яйце та додайте 50 г вершкового масла 82,5% й 5 ст. л. крохмалю. Посоліть до смаку та перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не липне до рук та добре зліплюється.

РЕКЛАМА

Приготуйте начинку до штурханців. Висипте у миску 100 г кисломолочного сиру 9%, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавте один зубчик часнику.

З тіста зробіть 6 однакових кульок та присипте крохмалем.  З кожної кульки в руках зробіть кружечок, в середину покладіть начинку та заліпіть.

У вас має вийти продовгувата форма.  Кожен штурханець добре обваляйте в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.

Варіть штурханці у підсоленій воді 2−3 хвилини після спливання.

В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою штурханці та занурюйте у холодну воду, щоб зупинити процес приготування.

Подають готову страву з розтопленим маслом або шкварками. 


Варто також звернути увагу на чеську страву — суп-пюре з грибами. Цей ситний та неймовірно смачний суп чехи зазвичай подають у хлібині.

272

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Залужний

У Вінниці зал стоячи аплодував Залужному

Гороскоп

Щасливчики: п'ять знаків зодіаку, яким сприятиме успіх на тижні 4 — 10 березня

дівчина

«Точно відкриють скриньку зі скарбами»: на кого до 16 березня чекає великий достаток

Мобілізація

Буде обов’язком, а не правом: що повинні зробити всі без винятку чоловіки після прийняття закону про мобілізацію

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту