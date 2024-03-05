Найніжніший та дуже ефектний десерт: знадобляться лише два інгредієнти

Це простий, але дуже ефектний на вигляд десерт. Особливо для дітей це буде «вау», їм буде дуже цікаво його приготувати. Це щось незвичайне, десерт, що тане в роті. Нескінченно ніжна, солодка з нотками кислинки насолода, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

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Склад:

2 пачки желе (червоного кольору)

200 мл гарячого кип’яченої води

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Спосіб приготування

Спершу окремо до кожного желе додаємо гарячої води по 100 мл, перемішуємо до повного розчинення. Залишаємо, аби охолонуло до теплого. Одне желе починаємо збивати ручним блендером у високій посудині (стакані). Збивання займає близько 5−10 хв. Через 5 хвилин збивання маса посвітлішає й почне збільшуватися в об'ємі, почне гуснути, стане схожою на щільний крем, який добре тримається на вінчику. Ось тепер саме час теплу другу галяретку легко вимішати й вилити у форму 24/30, застрелену харчовою плівкою та змащену олією.

Принцип цього десерту такий, що збита повітряна маса залишиться зверху хмаринкою. Ставимо десерт в холодильник до повного застигання. Довго чекати не доведеться, адже у складі є желатин, тому маса схоплюється просто миттєво. Виймаємо з холодильника та за допомогою харчової плівки закручуємо рулет та порційно нарізуємо.

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Раніше Софія Гаврильців розповіла, як приготувати корисний та смачний повітряний мус із соку та манки.

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